Peugeot 508'e yeni dokunuşlar

Peugeot markasını D segmentinde temsil eden 508 model ailesi markanın yeni stratejileri ve çizgisi doğrultusunda tepeden tırnağa yenilendi.

Sedan, SW ve Peugeot Sport Engineered versiyonlarıyla karşımıza çıkan Yeni 508, teknoloji ve bağlantıdan ödün vermeden gerçek bir araç içi deneyimi sunan, sportif ve dinamik bir siluete sahip bir araç arayanları hedefliyor. Fransa'daki Mulhouse Fabrikası'nda üretilecek yeni Peugeot 508, Haziran 2023'te Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Model ailesinde ön cephe daha fazla dinamizm ortaya koyarken, merkezinde markanın yeni logosunu taşıyor. Yeni 508, ızgara desenini tamponun hacmine entegre ederek modern bir görünüm sergiliyor. Yeni ön cephe aynı zamanda üç pençeli ışık imzasına sahip aydınlatmalarla da dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda ışık imzası son derece ince Matrix LED farlara entegre edilmiş durumda. Arkada, yeni LED stop lambaları, kayar sinyallerle imza niteliğindeki 3 pençeli tasarımı birleştiriyor. Yeni 508 ve 508 SW, iç mekanda açık bir şekilde üst sınıf vurgusu yapıyor. Kullanılan döşemelerdeki malzemenin kalitesi ve modernliği kadar daha fazla ergonomi sağlayan ergonomik vites seçici de daha iyi bir deneyime katkı sağlıyor.

Yeni tasarım felsefesini yorumlayan Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann; "Peugeot, teknolojik ve kedi duruşu kimliğini yeni 508'in radikal karakteriyle pekiştiriyor. Ultra ince ön farlar ve 3 pençeli imza, tamponla bütünleşen ön ızgaranın bir parçası haline getirildi" dedi.

Yeni 508, 2,79 metrelik dingil mesafesine, sedan versiyonda 4,75 metre, SW versiyonda 4,79 metre uzunluğa ve aynalar katlıyken 1,86 metre genişliğe sahip. Yeni 508'de, ızgara motifi tamponun hacmine tamamen entegre oluyor, desenler bu yeni tasarımı daha da öne çıkarmak için gövde renginde uygulanıyor. Böylece ön tarafta daha modern görünüm oluşuyor. Yeni marka logosu, imzadan dışa doğru yayılırken, doğal olarak ızgaranın ortasında yer alıyor. Ön kısım daha az katmanlı bir tasarıma sahip. Bu da daha modern görünüme katkıda bulunuyor. Kiriş, ızgaranın içinde kayboluyor ve siluete daha yumuşak bir görünüm kazandırıyor. 508 Peugeot Sport Engineered versiyonunda, parlak ve dokulu siyah desene sahip keskin ve kedi duruşunu destekleyen bir ızgara tasarımı dikkat çekiyor. Üç pençeli Kryptonite imzası, kaputun ucunda tek başına duruyor. Tüm ürün gamında standart olan Matrix LED teknolojisine sahip farlar, bir Peugeot'da şimdiye kadar hiç olmadığı kadar ince ve keskin tasarımıyla kedi duruşunu destekliyor. Tek parça olarak tasarlanan farlar, 3 pençeli yeni DRL imzası ve derinlik katan 3D efekti ile teknoloji vurgusunu güçlendiriyor.

Yandan bakıldığında yeni 508 ve 508 SW'nin canlı ve dinamik görünümünü 18 inç çapında ve tasarım ile verimliliği birleştiren elmas desenli Epherra yeni alüminyum alaşım jantlar destekliyor. Tüm alüminyum alaşım jantlarda bijonları tamamen gizleyen marka logosuna sahip 5 kollu jant tasarımı kullanılıyor. Yeni 508'in ön, yan ve arka logoları, yeni tipografi ve yeni Bazalt Gri rengiyle daha modern görünüyor.

Arkadaki ışık imzası, üç pençe temasının daha yatay ve dinamik bir versiyonuyla yeniden yorumlandı. Tüm ürün gamında kayar ve yanıp sönen LED teknolojisi kullanılıyor. Logo, ortadaki siyah şeridin tüm genişliği boyunca uzanan koyu Bazalt Grisi logo ile değiştirildi. Bu, arka cephenin modernleşmesine ve görsel olarak daha geniş görünmesine katkı sağlıyor.

Allure, GT ve Peugeot Sport Engineered donanım seçenekleriyle satışa sunulacak modelde 3'ü yeni olmak üzere 7 gövde rengi tercih edilebilecek.

İç mekan

Yeni 508'deki Peugeot i-Cockpit daha da fazla teknoloji sunuyor. 10 inçlik, yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, bağlantılı navigasyon, doğal dilde ses tanıma, kablosuz bağlantı ve kablosuz güncelleme ile donatılan yeni Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemi daha da gelişmiş bir teknoloji deneyimi sağlıyor. Modelde öne çıkan sürüş destek sistemleri arasında ise sürücüyü, uzun far menziline girmeden şeritteki olası bir hayvan, yaya veya bisikletliye karşı uyaran gece görüşü, Dur Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve Şeritte Kalma Asistanı'ndan oluşan yarı otonom sürüş seviye 2, park yardımı sağlayan HD kameralar ve 3 moda sahip (Normal, Konfor ve Spor ) kontrollü süspansiyon bulunuyor.

Kompakt direksiyonmçeviklik ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor. Direksiyon simidinin ortasında yeni logo yer alıyor. Ayrıca multimedya sistemi (Ses kaynakları, telefon) ile ses seviyesi ve ses kontrolü butonlarını barındırıyor. Direksiyonun hemen üzerinde, göz hizasında yer alan dijital gösterge, 12.3 inçlik bir ekrana sahip. Direksiyon kumandalarıyla değiştirilebilen yeni ekran modlarıyla (TomTom Bağlantılı Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Yardımcıları Enerji Akışı vb.) dijital ekran tamamen özelleştirilebiliyor ve kişiselleştirilebiliyor.

Ön konsolun ortasında, hafif sürücüye dönük, merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran yer alıyor ve yolcunun gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadan sürüş ergonomisini optimize ediyor. Orta ekranın altında ana menüye, klima ayarlarına, uygulamalara, sürüş yardımcılarına, telefona, medyaya ve araç ayarlarına kısa yollar sağlayan piyano tuşları yer alıyor. Orta konsolda, yeni e-toggle vites tasarımı yer alıyor. Sürücü, 8 kademeli EAT8 otomatik şanzımanın modlarını tek bir dokunuşla seçebiliyor.

Hibrit versiyonlarda, rejeneratif freni etkinleştirmek için Fren İşlevi (B) devreye giriyor. Benzinli versiyonlarda bu fonksiyon yerini bir Manuel (M) butonuna bırakıyor. Direksiyonun arkasındaki kulakçıklar üzerinden de manuel vites değiştirme olanağı sağlanıyor. Ayrıca, motora seçeneğine bağlı olarak farklı sürüş modlarını (Elektrikli, Eko, Hibrit, Normal, Spor ve 4WD) seçme olanağı sağlayan Sürüş Modu seçicisi de bulunuyor. Seçilen mod, donanım seviyesinde olması halinde, kontrollü süspansiyonun (Normal, Spor ve Konfor) sertliğini de etkiliyor.

Yeni 508, günlük kullanıma uyumlu, bağlantılı, ergonomik bir deneyim sunuyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi, her sürücünün becerilerine ve isteklerine uygun akıllı telefon ve otomobil dünyalarının en iyisini sunuyor. Her sürücü kendi ekranını, atmosferini ve ayar tercihlerini tanımlayabiliyor ve koruyabiliyor. Sistemde en fazla 8 farklı profil saklanabiliyor. Yansıtma özelliği, akıllı telefonu bilgi-eğlence sistemine kablosuz (Wi-Fi teknolojisi) bağlıyor. Aynı anda iki telefon, Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Ön kol dayamanın altında 2 adet USB-C ve arka koltuklar için 2 adet USB-A olmak üzere 4 USB girişi, bağlantı seçeneklerini tamamlıyor.

10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, kullanımı kolay, bir tablet gibi yanıt veren, çoklu pencereler ve kısa yollar ile özelleştirilebiliyor. Menüler arasında soldan sağa veya yukarı ve aşağı kaydırmak ya da ana sayfaya dönmek için üç parmakla dokunmak gibi kolay bir kullanıma sahip. Bir akıllı telefonda olduğu gibi, "Ana Sayfa" piyano tuşuna basarak her an ana sayfaya dönmek mümkün. Ekranın üstündeki sabit ekran bölümü, dış sıcaklık, klima, kısayol sayfalarındaki konum, bağlantı, bildirim ve saat bilgilerini gösteriyor.

Peugeot i-Connect Advanced, güçlü ve verimli bir navigasyon ile donatılıyor. Optimum okunabilirlik için harita tam ekran görüntülenebiliyor. Sistem kablosuz, yani doğrudan operatör ağı verisi üzerinden güncelleniyor. "Ok Peugeot" doğal dilde ses tanıma komutu, bilgi-eğlence fonksiyonlarıyla ilgili tüm isteklere erişim sağlayarak güvenliği ve kullanılabilirliği geliştiriyor. Sistem ayrıca, kullanıcılara yardımcı olmak ve sorularını yanıtlamak için entegre belgeler ve öğreticiler içeriyor.

Yeni 508, seyahat ve ulaşımı keyifli kılmak üzere tasarlanan zengin bir donanım yelpazesi sunuyor. Rahat ön koltuklar, bağımsız Alman ergonomi ve sırt sağlığı uzmanları derneği tarafından AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) sertifikasına sahip. Sertifika, ön koltukların ergonomisini ve ayar zenginliğini tanımlıyor. Koltuklar ayrıca sürücü için iki hafıza olasılığı ile elektrik kontrolü ve 8 farklı programlı (3 yeni program dahil) pnömatik masaj ve koltuk ısıtması ile donatılabiliyor. Koltuklar, kullanılan malzemelerin kalitesini ön plana çıkaracak şekilde tasarlandı. Allure ve GT donanım seviyeleri için standart olarak 2 yeni döşeme, giriş donanım seviyesi için bir TEP/Textile ve GT donanım seviyesi için bir TEP/Alcantara sunuluyor. Ayrıca seçenek olarak 2 Nappa Deri döşeme (Mistral veya Kırmızı), ön koltuk başlıklarında yeni kabartmalı aslan logosuyla sunuluyor. Peugeot Sport Engineered donanım seviyesinde, ön konsol, kolçaklar ve konsolun köpük yastıklarını da vurgulayan Kryptonite renkli dikişlere sahip özel bir döşeme bulunuyor.

Ön koltukların arasındaki orta konsol, kablosuz telefon şarj yuvasına kadar uzanıyor. Konsolun geri kalanı, iki büyük bardaklık ile saklama alanı ve pratikliğe ayrılmış durumda. Kol dayamanın altında 2 adet USB C soketi (şarj/veri) ve 6,4 litreye kadar saklama alanı yer alıyor. Tüm donanım seviyelerinde arka koltuklar için orta konsolun arkasında 2 adet USB A şarj soketi bulunuyor. Yeni 508'de standart olarak bir kayak kapağı ile donatılan iki parça arka koltuklar (60/40) bulunuyor. 508 SW'de, iki bölümü kolayca katlamak için iki pratik kumanda yer alıyor. Bu kumandalara bagajın yanlarından kolayca erişilebiliyor.

Bagaj hacmi; 508 Sedan için 487 ile 1537 litre arasında değişirken, 508 SW için 530 ile 1780 litre arasında yükleme alanı sunuyor. Bagaj alanının sağında 12V'luk bir soket, 2 LED ışık, 1 ağ ve depolama veya çanta kancaları için elastik bant, günlük pratikliği destekliyor. Elektrikli bagaj kapağı, eller dolu olduğunda ayak hareketi, uzaktan kumanda, bagaj kapağındaki düğme veya ön konsoldaki düğme yardımıyla otomatik olarak açılabiliyor.

Yeni 508'in ön konsol, ön kapı panelleri ve orta konsoldaki mavi LED ambiyans aydınlatması yumuşak bir ışık sağlıyor ve otomobilin iç mekanındaki atmosfere katkıda bulunuyor. Klima, yolcuların termal konforuna katkıda bulunuyor. Sağlıklı bir iç atmosfer sağlamak üzere 508, yolcu bölmesine giren havanın kalitesini sürekli olarak izleyen ve hava geri dönüşümünü otomatik olarak etkinleştirebilen AQS (Hava Kalitesi Sistemi) devreye giriyor.

Fransız ses sistemi uzmanı Focal ile geliştirilen ve yeni 508'de sunulan Focal Premium Hi-Fi sistemi birkaç yıllık ortak tasarım çalışmasının meyvesi. Özel patentli teknolojilere sahip 10 hoparlör içeriyor. Sistemi, 12 yollu 690 Watt'lık güçlendirilmiş D sınıfı amplifikatör besliyor.

Motor seçenekleri

Yeni 508 ve 508 SW, yeni 180 HP ve 225 HP versiyonuyla iki adet şarj edilebilir hibrit, 130 HP benzinli ve 130 HP dizel olmak üzere yüksek verimlilik seviyesine sahip gelişmiş motorlarla yollara çıkıyor. Tüm motorlar 8 kademeli EAT8 otomatik şanzımanla donatılıyor. Neo-performans versiyonu 508 Peugeot Sport Engineered Şarj-Edilebilir-Hibrit ise 360 HP gücünü 4 tekerlekten çekişle yola aktarıyor.

Motor gamı ile ilgili açıklamalarda bulunan Peugeot Pazarlama ve İletişim Direktörü Phil York şunları söyledi; "Peugeot, köklü bir motorsporları geçmişine sahip. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na (WEC) Peugeot 9X8 ile katılımımız bunun kanıtı. Açıkça görülüyor ki oyunun kuralları değişti. Elektrikliye geçiş, motorsporları dünyası da dahil olmak üzere modernlik, performans ve verimliliğin simgesi haline geldi. Yeni 508 Peugeot Sport Engineered, tasarım, logo ve bilgi-eğlence sistemi modernizasyonu ile bu başarıların üzerine inşa ediliyor."

180, 225 ve 360 şarj-edilebilir-hibrit versiyonlardaki li-iyon batarya 12,4 kWsa kapasiteye ve 102 kW güce sahip. İki tip entegre şarj cihazı söz konusu. Standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı sunuluyor. Ayrıca opsiyonel olarak 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı (Peugeot Sport Engineered'de standart) alınabiliyor.

Modelde tam şarj süresi ise tahmini olarak 7,4kW Duvar Kutusu'ndan (32A) ve 7,4kW tek fazlı entegre şarj cihazıyla 1 saat 40 dakika, güçlendirilmiş prizden (14A) ve 3,7kW tek fazlı entegre şarj cihazıyla 3 saat 25 dakika ve standart bir prizden (8A) ve tek fazlı entegre şarj cihazıyla (3,7kW) 7 saat 5 dakikada gerçekleşiyor.

Avrupa'daki versiyonlar, en güncel Euro 6.e emisyon normunu karışılıyor ve tamamı 8 kademeli otomatik şanzımanla donatılıyor.

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