Peugeot 408, Türkiye'de Yılın Tasarımı ödülünü kazandı

Peugeot 408, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında Yılın Tasarımı ödülünü kazandı. Yeni Peugeot 408'in dikkat çeken tasarımı ve özellikleri açıklandı.

Mart 2023'te Türkiye yollarıyla buluşan Peugeot 408, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında yılın tasarımı ödülünü kazandı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, OGD üyesi gazetecilerin oylarıyla belirlenen Yılın Tasarımı kategorisinde; tanıtıldığı ilk günden itibaren ilgi gören, Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla, yeni 408, Uluslararası Red Dot Tasarım Ödülü'nün ardından Türkiye'de de bu alandaki en kıymetli ödüllerden birini kazandı.

Yeni Peugeot 408, özellikle arka kısmında, tavanın son noktasında, bagaj kapağında ve çamurluklarındaki keskin hatlarıyla dikkati çekiyor.

Yeni Obsession Mavi ve Titanyum Gri dahil olmak üzere altı gövde rengi arasından seçim yapılabiliyor. Karakteristik kedi duruşuyla birleşen yeni Peugeot 408'in SUV kodlu dinamik silueti, kusursuz tasarımı dili, keskin ve vurgulu hatlarıyla sınıfının en dikkati çekici C segmenti fastback konseptiyle öne çıkıyor.

GT donanım seviyesinde standart olarak sunulan gövde rengindeki ön ızgara, ön cephe ile bütünleşiyor. Yeni Peugeot 408 aynı zamanda markanın yeni logosunu da gururla taşıyor. Arka tamponun formu da modele güçlü bir duruş kazandırıyor.

Peugeot 408, öndeki karakteristik ışık imzası ve arkadaki 3 pençeli LED farlarla markanın ürün gamındaki yerini alıyor.

Dış tasarım gibi iç mekan da çekici bir tasarımla dikkati çeken Peugeot 408'in koltukların tasarımı, kullanılan malzemelerin kalitesini daha da ön plana çıkarıyor.

Versiyona bağlı olarak Falgo Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar ve Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar sunulurken Siyah Nappa Deri Döşeme ve Mavi Nappa Deri Döşeme opsiyonel olarak sunuluyor.

Orta konsolun arkasındaki LED ambiyans aydınlatması yumuşak bir aydınlatma sağlıyor ve iç mekanın zarif atmosferine katkıda bulunuyor.

Yeni fastback model, sadece çarpıcı bir tasarımla dikkati çekmekle kalmıyor aynı zamanda en güncel sürüş destek sistemleri ve en yeni motor teknolojisiyle de öne çıkıyor.

"Seçim özgürlüğü" sloganına sadık kalan Peugeot 408, Türkiye'ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilirken gelecekte hibrit ve tam elektrikli versiyonun da satışa sunulması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, tanıtıldığı günden itibaren hem müşterilerin hem de basın mensupları tarafından takip edilen yeni 408 modelinin yılın tasarımı olarak seçilmiş olmasından dolayı, hem Türkiye hem de global olarak büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Reyhanoğlu, şunları kaydetti:

"OGD üyelerine, Peugeot 408'i hem yılın tasarımı ödülüne layık görmelerinden hem de yılın otomobili yarışmasında en yüksek ikinci puanı alacak biçimde büyük bir takdir ve beğeniyle değerlendirmelerinden ötürü de içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Mart 2023'te Türkiye'de satışa sunduğumuz Peugeot 408, bu kısa süre zarfında 3 bine yakın müşterimiz ile buluşurken kısa zamanda 27 bin adet seviyesinde talep toplayarak, gelecek planlarımızı revize etmemizi sağladı. Fastback tasarımlı C-SUV konumundaki yeni 408 için ilk aşamada belirlediğimiz 2023 yılı hedefimizi de yoğun talep ve ilgi sonrası yükselttik."