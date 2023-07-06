Peugeot 208 Yeni Görünüm ve Teknik İyileştirmelerle Tanıtıldı

Peugeot'nun şehir otomobillerindeki dokuzuncu jenerasyon temsilcisi Peugeot 208, Temmuz 2023 itibarıyla yeni bir görünüm ve teknik iyileştirmelerle tanıtıldı. Yeni tasarımı, ileri teknolojileri ve üstün sürüş keyfi sağlayan yeni güç-aktarma sistemiyle Peugeot 208 daha da karşı konulamaz hale geliyor.

Peugeot'nun şehir otomobillerindeki dokuzuncu jenerasyon temsilcisi Peugeot 208, Temmuz 2023 itibarıyla yeni bir görünüm ve teknik iyileştirmelerle tanıtıldı.

Peugeot açıklamasına göre, 2022 yılında Avrupa'nın en çok satılan otomobili olan Peugeot 208, tamamen yeni bir boyut kazanıyor.

Peugeot ürün gamının ikonik modeli, 400 km menzile sahip tamamen elektrikli versiyonu, yeni tasarımı, ileri teknolojileri ve üstün sürüş keyfi sağlayan yeni güç-aktarma sistemiyle yenilenerek artık daha da karşı konulamaz hale geliyor.

2019 yılı sonundaki lansmanından günümüze dünya genelinde yaklaşık 1 milyon adet üretilerek büyük bir başarıya imza atan Peugeot 208, 2021 ve 2022 yıllarında tüm Avrupa'nın ve Fransa'nın tüm segmentlerde en çok satılan otomobili de oldu. Bu benzersiz başarının en büyük oranı E-208'den geldi. Peugeot E-208, 2022 yılında B Segmenti'nde Avrupa'nın en çok satılan elektrikli otomobili oldu.

Otomobil geçen sene Fransa'da tüm segmentlerde en çok satılan elektrikli otomobil de oldu. Yeni Peugeot E-208'in Avrupa satışları Kasım 2023'de başlayacak. ALLURE, ACTIVE, GT olmak üzere üç donanım seviyesinde üretilecek olan yeni Peugeot 208, 400 km menzil sunan yeni 115 kW/156 HP'lik tamamen elektrikli E-208'e ek olarak, yeni HYBRID 100 ve HYBRID 136 dahil olmak üzere 5 farklı güç-aktarma sistemiyle tercih edilebilecek.

Yeni Peugeot E-208'in bataryası 8 yıl veya 160 bin km garanti ile yollara çıkıyor. Yeni Peugeot E-208 yine aynı kompakt dış boyutları korumaya devam ediyor. 4.055 mm uzunluğa, 1.745 mm genişliğe ve 1.430 mm yüksekliğe sahip otomobilin 309 litrelik bagaj hacmi de segmenti için geniş bir yükleme bölümü oluşturuyor.

Peugeot 208 gibi ikonik tasarımlı otomobilleri güncellemek asla kolay bir görev olmuyor. Peugeot tasarımcıları, 208'i başarılı kılan cazibesini korurken, yeni bir modernlik düzeyi ve yeni bir ön cephe ortaya çıkarmak gibi bir zorlukla karşı karşıya kaldı.

İlk olarak 9X8 Hypercar'da tanıtılan, ardından yeni 508 ve 508 SW'de ve son olarak yeni 2008'de kullanılan yeni Peugeot ışık imzası, artık yeni E-208'e de göz alıcı bir görünüm sağlıyor. Üç uzun dikey ışık pençesi, bu imzanın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edilmiş durumda.

Otomobilin yanlarına doğru uzanan bu unsurlar, 208'e daha güçlü, görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırmaya yardımcı oluyor. Tüm yeni 208 versiyonlarında bu yeni ön ışık imzası bulunuyor. GT versiyonlarında, bu ışık özelliği daha da ileri gidiyor. Üç ışık pençesinin çarpıcı etkisi, üç bağımsız optik modül ile tam LED farların aydınlatma işlevine kadar uzanıyor.

Yeni E-208, lansman rengi yeni Agueda Sarısı ile dikkati çekiyor

Tüm yeni 208 versiyonlarının merkezinde markanın yeni logosu, Peugeot'nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor. Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve yeni E-208'e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde bölümlere ayrılmış değil. Bir bütün oluşturarak görsel sağlamlığı, verimliliği ve modernliği simgeliyor.

Yeni E-208, yan yana yerleştirilen üç kırmızı pençeden oluşan, markanın simgesel arka ışık imzasını yeniden yorumluyor. Yeni model, bu üç pençeli mimariye sadık kalıyor. Ancak bunlar artık yatay.

Siyah şerit bagaj kapağının etrafına uzanarak araca daha hakim bir arka görüş sağlıyor. Ayrıca üç zarif LED şerit, genişlik algısını destekliyor. GT versiyonunda geri vites lambaları ve sinyaller de LED geliyor.

Yeni E-208, lansman rengi yeni Agueda Sarısı ile dikkat çekiyor. Bir diğer yeni renk olarak Selenyum Gri ise modernliği vurguluyor. Yeni 208; Agueda Sarısı, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Sedef Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere yedi gövde rengine sahip olacak.

Yeni 208 versiyonları, seçilen renkten bağımsız olarak parlak siyah dikiz aynalarına sahip. Ayrıca GT versiyonu standart olarak parlak siyah çamurluk kaplamaları ve bir opsiyon olarak siyah tavanla donatılıyor.

"Yeni 208, sürmesi daha eğlenceli, daha teknolojik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron, 208 kadar ikonik ve başarılı bir model üzerinde çalışmanın her zaman zorlu bir iş olduğunu ifade etti.

Micheron, "Amacımız, Avrupa B segmenti satışlarında zirvede kalmak için bu modelin ruhunu koruyarak 208'in tasarımını ve performansını bir üst seviyeye taşımaktı. Yeni 208 her zamankinden daha fazla 208, daha fazla kedi duruşu, sürmesi daha eğlenceli, daha teknolojik. Her açıdan daha da karşı konulamaz. Ayrıca 400 km menzile sahip yeni elektromotoru ve yeni HYBRID 100 ve HYBRID 136 versiyonları ile daha da elektrikli." değerlendirmesinde bulundu. PEUGEOT Tasarım Başkanı Matthias Hossann, PEUGEOT tasarım ekibi olarak, yeni 208'in ortaya koyduğu zorluğu heyecanla ele aldıklarını aktardı.