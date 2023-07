Peugeot 208 makyajlandı

Peugeot'nun şehir otomobillerindeki dokuzuncu jenerasyon temsilcisi Peugeot 208, Temmuz 2023 itibarıyla yeni bir görünüm ve teknik iyileştirmelerle tanıtıldı.

2019 yılı sonundaki lansmanından günümüze dünya genelinde yaklaşık 1 milyon adet üretilerek büyük bir başarıya imza atan model, 2021 ve 2022 yıllarında tüm Avrupa'nın ve Fransa'nın tüm segmentlerde en çok satılan otomobili de oldu. Bu başarının en büyük oranı ise E-208'den geldi.

Peugeot E-208, 2022 yılında B Segmenti'nde Avrupa'nın en çok satılan elektrikli otomobili oldu. Ayrıca otomobil geçen sene Fransa'da tüm segmentlerde en çok satılan elektrikli otomobil de oldu. Peugeot E-208'in Avrupa satışları Kasım 2023'de başlayacak. ALLURE, ACTIVE, GT olmak üzere üç donanım seviyesinde üretilecek olan makyajlı model, 400 km menzil sunan (WLTP ortalama verileri onay sürecinde) yeni 115 kW/156 Hp'lik tamamen elektrikli E-208'e ek olarak, yeni HYBRID 100 ve HYBRID 136 dahil olmak üzere 5 farklı güç-aktarma sistemiyle tercih edilebilecek. Peugeot E-208'in bataryası 8 yıl veya 160 bin km garanti ile yollara çıkıyor. E-208 yine aynı kompakt dış boyutları korumaya devam ediyor. 4055 mm uzunluğa, 1745 mm genişliğe (Aynalar hariç) ve 1430 mm yüksekliğe sahip otomobilin 309 litrelik bagaj hacmi de segmenti için geniş bir yükleme bölümü oluşturuyor.

Yeni logo ve güncellenen tasarım

İlk olarak 9X8 Hypercar'da tanıtılan, ardından yeni 508 ve 508 SW'de ve son olarak yeni 2008'de kullanılan yeni Peugeot ışık imzası, artık yeni E-208'de yerini alıyor. Üç uzun dikey ışık pençesi, bu imzanın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edilmiş durumda. Otomobilin yanlarına doğru uzanan bu unsurlar, 208'e daha güçlü, görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırmaya yardımcı oluyor. Tüm güncel 208 versiyonlarında bu yeni ön ışık imzası bulunuyor. GT versiyonlarında, bu ışık özelliği daha da ileri gidiyor. Üç ışık pençesinin çarpıcı etkisi, üç bağımsız optik modül ile tam LED farların aydınlatma işlevine kadar uzanıyor.

Markanın yeni logosu, Peugeot'nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor. Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve E-208'e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde bölümlere ayrılmış değil. Bir bütün oluşturarak görsel sağlamlığı, verimliliği ve modernliği simgeliyor.

E-208, yan yana yerleştirilen üç kırmızı pençeden oluşan, markanın simgesel arka ışık imzasını yeniden yorumluyor. Yeni model, bu üç pençeli mimariye sadık kalıyor. Ancak bunlar artık yatay. Siyah şerit bagaj kapağının etrafına uzanarak araca daha hakim bir arka görüş sağlıyor. Ayrıca üç zarif LED şerit, genişlik algısını destekliyor. GT versiyonunda geri vites lambaları ve sinyaller de LED geliyor.

Peugeot E-208, lansman rengi yeni Agueda Sarısı ile dikkat çekiyor. Bir diğer yeni renk olarak Selenyum Gri ise modernliği vurguluyor. 208; Agueda Sarısı, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Sedef Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere yedi gövde rengine sahip olacak. Güncel 208 versiyonları, seçilen renkten bağımsız olarak parlak siyah dikiz aynalarına sahip. Ayrıca GT versiyonu standart olarak parlak siyah çamurluk kaplamaları ve bir opsiyon olarak siyah tavanla donatılıyor.

Yeni jantlar, Peugeot'nun yeni tasarımının ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 408'de sunulan çarpıcı jant tasarımlarıyla başlayan yaklaşım, markanın yeni modellerine de yayılıyor. E-208, tamamı yeni 16 inç (NOMA elmas kesim iki renkli) veya 17 inç (YANAKA elmas kesim iki renkli ve keskin uçlar) olmak üzere farklı alaşım jant tasarımlarıyla yollara çıkıyor. Tüm alaşım jantlar, bijon somunlarını gizleyen Peugeot logosu ile damgalanan 4 kollu bir merkeze sahip.

Peugeot 208'deki ön, yan ve arka isim logoları, yeni yazı karakterine ve yeni Bazalt Gri rengine sahip. Arkada, Peugeot logosu, bagaj kapağının tüm genişliği boyunca tek başına duruyor. E-208 ise Mavi ve Beyaz olmak üzere iki tonlu bir "E" logosuna sahip.

Makyajlanan 208'in iç mekanı, Adamite Yeşil dikişli (GT versiyonunda opsiyon) yeni siyah Alcantara döşeme ve diğer seçeneklerle zengin bir çeşitlilik sunuyor. GT versiyonu, zarif Adamite Yeşil dikişlere sahip ön konsol kaplaması ve kol dayama alanı ile detaya gösterilen özeni yansıtıyor.

Daha teknolojik Peugeot i-Cockpit

Peugeot'nun i-Cockpit çözümü, ilk nesil 208'de tanıtılmıştı. Bugün gelinen noktada daha da teknolojik, bağlantılı ve ergonomik bir hale gelirken E-208'nin sürüş keyfinin merkezini de bu yapı oluşturuyor.

Göstergeler sürücünün görüş hizasında yer alıyor. Ayrıca ALLURE ve GT versiyonlarında bir dijital ekran da devreye giriyor. 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca GT versiyonunda standart olarak bir 3D ekran da devreye giriyor. Sürücüler, tercihleri doğrultusunda ekranın rengini, bilgilerin düzenini ve sunumunu kişiselleştirilebiliyor. ACTIVE versiyonu 3,5 inç renkli ekran ve analog gösterge paneli ile yollara çıkıyor.

Daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inçlik ekran sunulurken artık tüm 208 versiyonlarında merkezi 10 inçlik dokunmatik ekrana yer veriliyor. Arayüz, yeni nesil Peugeot i-Connect ve Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. 208 ALLURE ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine sahip. Tüm versiyonlarda buton işlevlerine hızlı erişim için piyano kısayol tuşları, merkezi ekranın altında yer alıyor.

Peugeot i-Cockpit'in en önemli unsurlarından olan kompakt direksiyon simidi, sağladığı çeviklik ve hassasiyetle sürüş keyfini destekliyor. 208'in kompakt direksiyon simidinin ortasında yeni Peugeot logosu ve donanıma bağlı olarak alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor. Optimum ergonomi için, multimedya sistemi (ses, telefon) kumandalarının dışında ses kontrolünü de barındırıyor.

Peugeot 208 GT donanımında, bazıları yeni olmak üzere 8 farklı renk seçeneği söz konusu. Farklı renkler, merkezi dokunmatik ekranındakilerle koordineli ve duruma göre seçilen sürüş modunu dikkate alarak değişiyor.

6 ileri manuel şanzımanla donatılan 208 versiyonlarında geliştirilmiş ergonomi için yeni bir vites topuzu devreye alınıyor. Otomatik şanzımanlı 208 versiyonlarında ise, 2022 ilkbaharında tanıtılan zarif ve pratik vites seçici sunuluyor.

Elektrikliye geçiş genleri

Peugeot E-208, elektrikliye geçiş ve bağlanabilirlik açısından ileriye doğru önemli bir adım atıyor. Yaklaşık 400 km menzile sahip yeni, tamamen elektrikli güç-aktarma sistemi ve yeni hibrit aktarma sistemleri yeni fırsatlar sunuyor.

E-208, 51 kWsa batarya ve 115 kW/156 Hp'lik tamamen elektrikli motoruyla yaklaşık 400 km (WLTP ortalama verileri onay sürecinde) menzil sağlıyor. Tüm kullanım gereksinimlerini ve şarj çözümlerini karşılamak üzere iki tip entegre şarj cihazı da sunuluyor. Standart olarak 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı ve opsiyonel olarak 11 kW üç fazlı şarj cihazı seçenekleri mevcut. Yüzde 20'den yüzde 80'e tahmini şarj süreleri, hızlı şarj cihazıyla (100 kW) 25 dakikadan, Wallbox ile (7,4 kW) 4 saat 40 dakikadan ve güçlendirilmiş prizle (3,2 kW) 11 saat 10 dakikadan kısa sürüyor.

İlk kez elektrikli deneyimlemek isteyen müşteriler için, iki yeni Peugeot 48V HYBRID güç-aktarma sistemi devreye giriyor. Sistem, bir elektrik motoru içeren e-DCS6 çift kavramalı elektrikli 6 kademeli şanzıman ile birleştirilen yeni nesil PureTech 100 HP ve 136 HP benzinli motordan oluşuyor. Sürüş anında şarj olan bataryasıyla bu teknoloji, düşük devirlerde ekstra tork ve yüzde 15'e varan yakıt tüketimi avantajı sağlıyor. 208 HYBRID 100 ve HYBRID 136, şehir içi sürüşlerinde zamanın yarısından fazlasını, tamamen 0 emisyonlu, elektrik modunda çalışabiliyor.

Motor seçenekleri

Tercihini saf benzinli versiyonlardan yana kullanmak isteyenler için 208 ailesi ekonomik ve verimli iki motor seçeneği sunuyor. PureTech 75: 75 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 5 ileri manuel şanzımanla donatılıyor. PureTech 100: 100 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

Peugeot 208 standart olarak Peugeot i-Connect sistemi ile donatılıyor. Ayrıca tüm versiyonlar opsiyonel olarak Peugeot i-Connect Advanced sistemi ile donatılabiliyor. Her ikisi de yüksek çözünürlüklü 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor ve kolayca kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca widget veya kısayol içeren çoklu pencere arayüzü ile kullanımı bir akıllı telefon kadar kolay. Bildirimler için farklı menüler arasında soldan sağa, yukarıdan aşağıya kaydırmak veya hatta uygulamaların ana sayfasına geçmek için 3 parmakla dokunmak da kolaylık sağlıyor. Ayrıca ekranın alt kısmındaki Home piyano tuşu ile her an ana sayfaya dönmek mümkün. Ekranın üst kısmındaki sabit bir başlık; dış sıcaklık, klima, widget sayfalarındaki konum, bağlantı verileri, bildirimler ve saat ile ilgili bilgileri gösteriyor. Peugeot i-Connect, kablosuz ekran yansıtma işlevi (Apple CarPlay/Android Auto) sayesinde gelişmiş bağlantı sunuyor. Ayrıca yüksek performanslı TomTom bağlantılı navigasyon özelliği ile Peugeot i-Connect Advanced deneyimi tamamlanıyor. Okumayı kolaylaştırmak için harita, 10 inçlik ekranın tamamında gösteriliyor. Sistem güncellemeleri wifi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peugeot i-Connect Advanced versiyonunda, "OK Peugeot" doğal dildeki ses tanıma komutu, bilgi-eğlence işlevlerine erişim sağlıyor. Ayrıca kullanıcılara yardımcı olmak ve olası soruları yanıtlamak için entegre belgeler ve öğreticiler de yer alıyor.

Güncel 208 ALLURE ve GT versiyonları standart olarak 3 USB-C soketi (2 önde, 1 arkada) ve 1 USB-A soketi (arkada) ile donatılıyor.

ALLURE donanımlı yeni 208, isteğe bağlı olarak 15W kablosuz akıllı telefon şarj cihazı ile donatılabilirken önceki versiyonda bu seviye 5W idi. Bu donanım GT versiyonunda standart. Orta konsol kapağının arkasında yer almasıyla kablosuz yansıtma için kullanımdayken akıllı telefonun hızlı bir şekilde şarj edilebilmesi de sağlanabiliyor.

Peugeot 208'deki yeni ön ve arka park yardım kameraları artık daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü sağlıyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi ile birlikte gelen yeni yüksek çözünürlüklü ön kamera versiyona bağlı olarak opsiyon olarak sunuluyor ve otomobilin yakın çevresi 360 derece olarak gösteriliyor.

Yeni yüksek çözünürlüklü park yardımı kameraları dışında 208, sürüşü daha güvenli ve kolay hale getiren özellikler sunuyor;

Peugeot 208 ürün gamı ACTIVE, ALLURE ve GT olarak üç versiyonla sadeleştirilmiş. ACTIVE donanımda önde 3 dikey ve arkada 3 yatay LED ile yeni ışık imzası, manuel klima, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, 10 inç merkezi dokunmatik ekranlı Peugeot i-Cockpit®, önde USB-C soketi yer alıyor. ALLURE donnaımda ise ACTIVE donanım seviyesine ek olarak 16 inç NOMA alaşım jantlar, gövde renginde ızgara, ön ve arka park yardımcısı, elektrikli katlanır yan aynalar, 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit, Peugeot i-Connect®bilgi-eğlence sistemi, tam akıllı telefon bağlantısı, önde 2 USB-C soketi, arkada 1 USB-C soketi ve 1 USB-A soketi bulunuyor. Üst donanım paketi olan GT'de ise ALLURE donanım seviyesine ek olarak tam LED ön farlar, yüksek çözünürlüklü park kameraları, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması, 3D ekranlı 10 inçlik dijital gösterge paneli, karşılama aydınlatmalarıyla elektrikli katlanır yan aynalar, parlak siyah çamurluk kaplamaları, GT logoları ekleniyor.

Model gamıyla ilgili açıklamalarda bulunan Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron; "208 kadar ikonik ve başarılı bir model üzerinde çalışmak her zaman zorlu bir iş. Amacımız, Avrupa B segmenti satışlarında zirvede kalmak için bu modelin ruhunu koruyarak 208'in tasarımını ve performansını bir üst seviyeye taşımaktı. Yeni 208 her zamankinden daha fazla 208: Daha fazla kedi duruşu, sürmesi daha eğlenceli, daha teknolojik. Her açıdan daha da karşı konulamaz. Ayrıca 400 km menzile sahip yeni elektromotoru ve yeni HYBRID 100 ve HYBRID 136 versiyonları ile daha da elektrikli" dedi.

Peugeot Tasarım Başkanı Matthias Hossann ise; "Peugeot tasarım ekibi olarak, yeni 208'in ortaya koyduğu zorluğu heyecanla ele aldık. Tasarımının genel ruhunu kaybetmeden, zaten güçlü olan kişiliğini daha da ileri taşımak istedik. Yeni Peugeot ışık imzasına sahip yeni ön cephe ve arkada yeniden yorumlanan üç pençeli aydınlatmalar, müşterilerin sevdiği atletik silueti korurken tasarıma taze bir görünüm ve daha fazla kedi duruşu kazandırdı" dedi.

