Peugeot 205 efsanesi 40 yaşında!

Peugeot'nun, 24 Şubat 1983 tarihinde pazara sunularak, 15 yıllık sürede 5 milyon 278 bin 50 adet üretilen efsane modeli Peugeot 205, 2023 itibarıyla 40. yaşını kutluyor.

Çok farklı beklentileri tek bir otomobilde sunabilmek hedefiyle geliştirilen Peugeot 205, markayı hem ürün hem pazarlama hem de motorsporları açısından modern çağa taşıdı. Dönemi için otomatik şanzıman ve yüksek performanslı dizel motor gibi öncü donanımları sunmasıyla şehir otomobillerindeki başarısını günümüze kadar devam ettiren Fransız üretici, 205'in mirasını günümüzde 208 model ailesiyle sürdürüyor.

Peugeot 205'in hikayesi, 1970'lerin sonunda Peugeot Yönetim Kurulu Üyesi olan Jean Boillot ile başladı. Şirket için zor bir dönemdi. Bir şehir otomobilinden, çok amaçlı bir otomobilden çok daha fazlası olacak yeni bir küçük otomobil projesi ortaya atıldı. Şehir içinde olduğu kadar şehir dışında da konforlu, küçük bir aileyi taşıyabilecek kapasitede ve aynı zamanda uygun fiyatlı da olması gerekiyordu. Kısacası, farklı koşullardan gelen tüm beklentileri karşılamalıydı.

Peugeot tasarımı Pininfarina'ya karşı

Peugeot 205, tasarım, teknoloji ve pazarlama açısından oyunun kurallarını değiştirdi. Aslında önceki Peugeot modellerinin çoğu Pininfarina tarafından tasarlanmıştı. Ancak Gerard Welter liderliğindeki şirket içi tasarımcılar, çok daha modern ve akıcı bir tasarımla şirket içinde düzenlenen yarışmayı kazandılar. Pininfarina, Peugeot 205 Cabriolet'yi tasarlayarak teselli buldu. Yatay çıtalı ızgara ve arka stoplar arasındaki bant gibi geleceğin Peugeot'larında kullanılacak özgün ve karakteristik tasarım unsurlarını başlatan bir tasarımdı. Ayrıca iç tasarım, otomotiv tasarımında ünlü bir isim olan ve o zamanlar Peugeot Tasarım Stüdyosu üyesi olan Paul Bracq imzasını taşıyordu.

İlk yüksek performanslı küçük dizel

Peugeot 205, teknik olarak markanın modern çağa adım atmasını simgeliyor. Kompakt ama geniş, hatchback olmasıyla pratik, aynı zamanda verimli ve ekonomikti. Özetle; tüm kullanım gereksinimlerine uygundu. Kabin içinde daha fazla alan sağlamak üzere arkada torsiyon kollu süspansiyonla donatılan, markanın ilk otomobiliydi. Aynı zamanda yeni XU motor ailesi ile yollara çıkan ilk otomobildi. XUD7 adındaki 4 silindirli 1.769 cc motor 60 HP güç üretiyordu. Ayrıca Peugeot 205, ilk küçük Fransız dizel otomobil ve daha da önemlisi benzinli muadillerine eşdeğer bir performansı çok daha düşük tüketim (Ortalama 3,9 lt/100 km) değerleriyle sunan ilk küçük dizel modeldi.

45 ile 200 arasında beygir gücü!

Peugeot 205, 45 ile 200 arasında değişen beygir güçlerine sahip zengin bir motor çeşitliliğine sahip ilk küçük Peugeot modeli oldu. Ayrıca o zamanlar nadir olan otomatik şanzıman seçeneğine de sahipti. 1983 yılında yollara 4 benzinli ve 1 dizel motorla çıktı. Ertesi yıl ürün gamına efsanevi GTI ve Turbo 16 eklendi. Ayrıca 3 kapılı bir gövde tipi de programa dahil oldu. Yıllar içinde ürün gamına, kot koltuklu 1986 Junior gibi daha uygun fiyatlı modellerden Lacoste veya Gentry gibi daha şık modellere kadar farklı versiyonlar eklendi.

Reklamlarda kullanılan "Kutsal Sayı"

Peugeot 205, 1983 yılından itibaren özelliklerine uygun bir pazarlama stratejisiyle yollara çıktı. Pazara sunulduğu anda kullanılmaya başlanan "Kutsal Sayı" lakabı ilgi uyandırdı. Modelin donmuş bir gölde askeri bir uçak tarafından kovalanıp bombalandığı, zamana çok uygun olan, James Bond film sahnesi tadındaki reklam filmi çok etkili oldu. Reklam filmini, birkaç yıl sonra Peugeot 406 ile ünlü uzun metrajlı Taxi filmini çeken Gerard Pires yönetmişti.

Motorsporlarında büyük başarı

Motorsporları, Peugeot 205'i ve Peugeot markasını tanıtmak için güçlü bir nokta oldu. Şirket, 1984 yılında, Jean Todt yönetiminde 205 Turbo 16 ile Dünya Ralli Şampiyonası'nın en önemli kategorisi Grup B'de mücadele etti. İlk sezonda Ari Vatanen üç ralli kazanarak çok iyi bir izlenim bıraktı. Peugeot 205 Turbo 16, 1985 ve 1986 sezonlarında Fransız üreticinin markalar dünya şampiyonu olmasını ve Timo Salonen (1985) ile Juha Kankkunen'in (1986) pilotlar dünya şampiyonu olmasını sağladı. 1986 sonunda Grup B kategorisi kalmadığından Jean Todt, Peugeot'ya 205 T16 ile efsanevi bir yarış olan Paris-Dakar'da katılmayı önerdi. Öneri kabul edildi. Peugeot 205 T16 özel olarak uyarlandı. 1987 ve 1988 yıllarında önce Ari Vatanen ardından Juha Kankkunen ile zafere ulaştı.

5 milyondan fazla üretildi

1998 yılında, 15 yıllık uzun ve zengin bir kariyerin ardından Peugeot 205, 5 milyon 278 bin 50 üretim adedi ile bantlara veda etti. Peugeot 205 ile başlayan ve 206, 207 ve son olarak bugün 208 ile devam eden seri, otomobil tutkunlarının zihninde sıra dışı şehir otomobillerinin temellerini atan Peugeot'nun Kutsal Numarası olarak yer almaya devam ediyor.

Peugeot 205 için önemli tarihler

• 24 Şubat 1983: Peugeot 205, 5 kapılı gövde tipiyle tanıtıldı.

• 1984: Peugeot 205 3 kapılı gövde tipi ve Peugeot 205 GTI 1.6 105 HP tanıtıldı. Peugeot 205 Turbo 16'nın tanıtılmasıyla beraber Dünya Ralli Şampiyonası'nda (Finlandiya) ilk zaferine ulaştı.

• 1985: Peugeot 205 Turbo 16 ve Timo Salonen Dünya Ralli Şampiyonu oldu. Mulhouse Fabrikası'nda 1 milyonuncu Peugeot 205 üretim bandından çıktı.

• 1986: Peugeot 205 Cabriolet, GTI 115 ve 130 HP tanıtıldı. Peugeot 205 Turbo 16 ve Juha Kankkunen Dünya Ralli Şampiyonu oldu.

• 1987: Peugeot 205 yeni konsoluna kavuştu. Peugeot 205 Turbo 16, Paris-Dakar'ı kazandı.

• 1988: Peugeot 205 Rallye tanıtıldı. Peugeot 205 Turbo 16, Paris-Dakar'ı ikinci kez kazandı.

• 1989: Peugeot 205 Roland Garros tanıtıldı.

• 1990: Göstergeler ve arka stop lambalarını da kapsayan hafif makyaj operasyonu gerçekleştirildi. Peugeot 205 Dizel Turbo (78 BG) tanıtıldı

• 1993: Peugeot 205 GTI üretimi durdu.

• 1995: Peugeot 205 Cabriolet üretimi durdu.

• 1998: Peugeot 205'in yerini Peugeot 206 aldı.