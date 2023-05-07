Peugeot 2008 makyajlandı!

Tam 3 yılı aşkın süredir Avrupa ve Türkiye B-SUV pazarlarının en çok satanlar listesinde yer alan Peugeot 2008, yeni tasarım çizgisi kapsamında makyajlandı.

Marka, 2019 yılının sonunda tanıttığı 2008'den yaklaşık 700 bin adet üretirken, Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021 yılında Avrupa'nın en çok satılarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye'de de 2021'de en çok satılan B-SUV oldu. Modelin global başarı performansında 75 binden fazla üretilen ve 2019 yılından itibaren kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan e-2008 modelinin de payı büyük.

Model ailesinin 2022'deki satışlarının yüzde 17,4'ünü oluşturan e-2008, Avrupa'da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı. Peugeot 2008, İspanya'daki Vigo Fabrikası'nda üretiliyor. Active, Allure, GT olmak üzere üç donanım seviyesine ve 406 km'ye (WLTP karma döngü) kadar menzile sahip yeni 115 kW/156 HP tamamen elektrikli dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile 2023 yazında satışa sunulacak. Ürün gamı 2024 yılında yeni bir hibrit versiyonla daha da genişleyecek.

Kompakt boyutlarını koruyan Peugeot 2008, 4,30 m uzunluğa, 1987 m genişliğe (Aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe sahipken bagaj hacmi ise 434 litre. 2008, üç farklı donanım seviyesiyle sunulmaya devam ediyor.

Active: Önde 3 pençe ve arkada 3 çift LED'li yeni ışık imzası, arka park desteği, otomatik klima, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, 10 inç merkezi dokunmatik ekran ile i-Cockpit, önde 1 USB-C girişi sunuluyor.

Allure: Active donanım seviyesine ek olarak, 17 inç Karakoy alaşım jantlar, gövde renginde ızgara, ön ve arka park desteği, 10 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit, i-Connect bilgi-eğlence sistemiyle kapsamlı akıllı telefon bağlantısı, önde 2 UBS-C soketi, arkada 1 USB-C soketi ve 1 USB-A soketi yer alıyor.

GT: Allure donanım seviyesine ek olarak Full LED ön farlar, park desteği için yüksek çözünürlüklü kamera, anahtarsız giriş ve çalıştırma, karşılama aydınlatmasıyla elektrikli katlanır aynalar, Black Diamond tavan, GT logoları bulunuyor.

Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann modelle ilgili şunları söyledi; "Peugeot, yeni 2008 ile teknolojisini ve kedi duruşu kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. Tasarım çalışmasının ana unsurlarından biri 3 pençe imzası ile ön cephede karşımıza çıkıyor. Ayrıca SUV modeli tüm pazarlarda bu kadar başarılı kılan sağlam ve kaslı tasarımı daha da ileriye taşınıyor ve yeni 2008'in sınıf atlama hamlesini gözler önüne seriyor" dedi.

SUV tasarımı

Makyajlanan 2008'lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni bir Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. e-2008 ise Dikroik Mavi ve Beyaz renklerde bir "e" logosuna sahip. Arkada, Peugeot yazısı tüm bagaj kapağı genişliği boyunca uzanıyor.

2008, 508 sedan ve 508 SW modellerinin ardından, yeni ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor. Bu, yeni 2008'de tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üç dikey ışık pençesi ile daha da güçleniyor. GT versiyonlarında, üç pençenin çarpıcı etkisi ilk kez kullanılan tam LED farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor. Bu yönüyle GT versiyonu diğer versiyonlardan ayrışıyor. Yeni ön cephesiyle 2008, marka logosunu da taşıyor; daha geniş, farlarla entegre ve aracın duruşunu güçlendiren özel yatay ızgara tasarımı içeriyor. Active versiyonunun önünü, parlak siyah renkte yatay detaylar süslüyor. Allure ve GT versiyonlarında ön cephe, gövdeyle aynı renkte dikey detaylarla ön plana çıkıyor. Bu da ön cephenin dikey duruşunu güçlendirmek için koyu renk eklere kadar uzanıyor. Gövde rengi detaylar, ızgaranın tampona daha iyi entegre olmasını sağlıyor.

Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor. Peugeot otomobillerinin arkasını karakterize eden simgesel üç pençe, yeniden yorumlandı. Stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve zarif, iç içe yer alan üç yatay çift çıtadan oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de LED.

Modelin lansman rengi, modern Selenyum Gri seçildi. Mavimsi gri vurgularla zenginleştirilen yeni Okenit Beyaz, yeni 2008'in güçlü tasarımını daha da vurguluyor. GT versiyonu, standart olarak siyah çift renkli tavanla sunuluyor. Seçilen gövde renginden bağımsız olarak tüm yeni 2008 versiyonlarında siyah aynalar kullanıyor. Yeni 2008; Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere 6 gövde rengiyle satışa sunulacak.

Peugeot 2008, 408 modelinde tanıtılanlar ile benzer, dikkat çekici tasarımıyla yeni alaşım jantlara sahip oluyor. 16 inç Noma (Active), 17 inç Karaköy (Allure ve GT) veya 18 inç Evissa (GT'de isteğe bağlı) olmak üzere farklı jant seçenekleri söz konusu. Tüm alaşım jantlar, bijonları gizleyen Peugeot logosu ile süslenen 4 kollu bir jant göbeğine sahip. 2008'in tüm versiyonları, GT versiyonlarında opsiyon olarak sunulan yeni Alcantara gibi sınıf atlama stratejisini destekleyen yeni koltuk kumaşlarına sahip.

Modelle ilgili açıklama yapan Peugeot Ürünü Müdürü Jerome Micheron; "Peugeot 2008, her zamankinden daha güçlü SUV tasarımı, yeni nesil bağlanabilirlik özellikleri ve tamamen elektrikli versiyondaki daha uzun menzil sayesinde sınıf atlama hamlesini güçlendiriyor ve yeni bir boyuta geçiyor. e-2008, en ileri elektrik teknolojisi ile yollara çıkıyor ve 400 km'nin üzerinde bir menzile sahip. Ayrıca, çok dinamik bir pazarda, B-SUV podyumunun zirvesinde kalmak için gereken her şeye sahip. Peugeot değerlerini en iyi şekilde yansıtan, sürdürülebilir bir deneyim arayan geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeye devam edecek" dedi.

Peugeot i-Cockpit

Kabinin kilit unsurlarından biri olan i-Cockpit, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla Peugeot i-Cockpit, ergonomi ve sürüş keyfini optimize etmek için güncel 2008 ile daha da gelişti. Yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip. 2008'in gösterge paneli, Allure ve GT versiyonlarında dijital. 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip ve GT versiyonlarında 3-Boyutlu olarak donatılıyor. Ekranın rengi, bilgilerin düzeni ve önceliği, sürücünün tercihlerine göre ayarlanabiliyor. Active versiyonu analog gösterge paneliyle donatılıyor. Tüm 2008 versiyonlarında 10 inç merkezi dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inç olarak kullanıcılar ile buluşuyordu. Bu ekran, radyo ve telefon fonksiyonlarını (Active versiyonu) veya en yeni nesil i-Connect ve i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemlerini kontrol etmek için kullanılıyor.

Allure ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine de sahip oluyor. Ayrıca merkezi ekranın altında işlevlere hızlı erişim için piyano tuşları da yer alıyor. Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, i-Cockpit mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor; çevikliği ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor. Direksiyonun merkezinde yeni logo ve versiyona bağlı olarak çemberin alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor. Multimedya sistemi (ses kaynakları, telefon) dışında ses ve sesli kontrol işlevlerini de barındırıyor. 2008 GT'nin iç mekanı, kimi yeni ve artık merkezi dokunmatik ekranın ile koordineli ve seçilen sürüş moduna uyumlu 8 farklı renkte kişiselleştirilebilen ortam aydınlatmasını da sunmaya başlıyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip 2008 versiyonlarında, gelişmiş ergonomi için yeni bir vites topuzu yer alıyor. Otomatik şanzımanlı 2008 versiyonları, 2022 baharında tanıtılan pratik vites koluna sahip olmaya devam ediyor. Peugeot 2008; kum, çamur ve kar olmak üzere 3 sürüş moduna erişim sağlayan Grip Control ile donatılıyor. Grip Control, satışa sunulduğu pazara bağlı olarak "3PMSF" dört mevsim lastiklerle de birleştiriliyor.

Elektrikliye geçiş ve bağlanabilirlik

Güncel 2008, modern yapısıyla verimli elektrikli motorları ve yeni nesil bağlantı çözümleriyle yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. e-208 ve e-308 modellerinde de kullanılan yeni motorla, e-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinin öncüsü konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP'den 115 kW/156 HP'ye çıkarken, batarya 50 kWsa'ten 54 kWsa'e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km'ye ulaşmasını sağlıyor. e-2008, tüm şarj çözümlerine uygun iki tip entegre şarj cihazıyla donatılıyor. Standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunulurken ve opsiyonel olarak üç fazlı 11 kW şarj cihazı seçilebiliyor. Yüzde 20'den yüzde 80'e tahmini şarj süreleri; halka açık şarj noktasında (100 kW) 30 dakika, Wallbox'da (7,4 kW) 4 saat 40 dakika ve güçlendirilmiş prizde (3,2 kW) 11 saat 10 dakika olarak gerçekleşiyor. Peugeot e-2008'in bataryası 8 yıl veya 160 bin km garantili olarak satılıyor.

Makyajlanan 2008, 2024'ün başında yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor ve bir elektrikli motoru içeren, yeni 6 kademeli çift kavramalı elektrikli şanzımandan oluşan yeni 48V Hybrid güç-aktarma sistemiyle de satışa sunulacak. Sürüş sırasında şarj olan batarya sayesinde bu teknoloji, alt motor devirlerinde ekstra tork ve yüzde 15'e kadar yakıt ekonomisi sağlıyor. Hibrit sistemle de donatılan 2008, şehir içi sürüşlerinin yarısından fazlasını 0 emisyonlu tamamen elektrik modunda geçirebiliyor.

Model, elektrikli dışında benzinli ve dizel motor seçenekleriyle yollara çıkıyor.

PureTech 100: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 100 HP güç üretiyor ve 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

PureTech 130: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 6 ileri manuel şanzıman dışında 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılabiliyor.

BlueHDi 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 4 silindirli 1,5 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

En güncel nesil Peugeot bağlantılı bilgi sistemleri ile donatılan 2008, Allure versiyonunda artık standart olarak i-Connect ile satışa sunuluyor. 2008 GT versiyonu opsiyonel olarak i-Connect Advanced ile donatılabiliyor. Her ikisi de merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. Ekran içeriği kolaylıkla kişiselleştirilebiliyor, "widget" veya kısayollarla, akıllı telefon benzeri, kullanımı kolay bir arayüz sunuluyor. Bildirimler için menüler arasında soldan sağa, yukarı ve aşağı kaydırmak veya uygulama ekranını açmak için üç parmakla dokunmak yeterli oluyor. Kullanıcılar dilediği zaman ekranın altındaki piyano düğmelerine basarak ana sayfaya dönebiliyor. Ekranın üst kısmındaki sabit bir satır, dış sıcaklık ve hava durumu bilgilerini, widget sayfalarındaki konumu, bağlantı verilerini, bildirimleri ve saati gösteriyor.

Peugeot i-Connect sistemi, kablosuz yansıtma (Apple CarPlay/Android Auto) sayesinde gelişmiş bağlantı sunuyor. Teknolojik deneyimi, i-Connect Advanced ile devreye giren yüksek performanslı TomTom bağlantılı navigasyon sistemi ile destekleniyor. Harita, okuma kolaylığı için 10 inçlik ekranın tamamında görüntüleniyor. Sistem, havadan güncelleniyor. Doğal dilde ses tanıma işleviyle i-Connect Advanced, "OK Peugeot" komutuyla tüm bilgi-eğlence işlevlerine erişim sağlıyor. Kullanıcılara yardımcı olmak ve sorularını yanıtlamak için sistem, entegre belge ve öğreticileri de barındırıyor.

Güncel 2008 Allure ve GT versiyonlarında artık standart olarak 3 adet USB-C soketi (2'si önde, 1'i arkada) ve 1 adet USB-A soketi (Arkada) bulunuyor. 2008 Active'de önde 1 USB-C soketi bulunurken, e-2008'de ayrıca 1 USB-C soketi ve arkada 1 USB-A soketi bulunuyor.

Makyajlı 2008 Allure versiyonları isteğe bağlı olarak 15W akıllı telefon şarj cihazı (Önceden 5W) donatılabiliyor. Bu donanım GT versiyonunda standart. Yine orta konsolun arkasında yer alıyor ve kablosuz yansıtma işlevi kullanılırken akıllı telefonu şarj ediyor.

Peugeot 2008'deki yeni ön ve arka park yardım kameraları yüksek çözünürlüklü bir görüntü sağlıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, yeni yüksek çözünürlüklü ön kamera (Kör Nokta İzleme ile birlikte) artık opsiyon olarak sunuluyor ve otomobilin yakın çevresini 360°'lik bir görüntü ise gösteriyor.

Yeni yüksek çözünürlüklü park yardım kameralarına ek olarak, yeni 2008 sürüşü daha güvenli ve kolay hale getiren donanımlarla yollara çıkacak.