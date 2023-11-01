PETROL OFİSİ HANGİ ÜLKENİN? Petrol Ofisi İsrail'in mi? Petrol Ofisi sahibi kim, nereli?

Petrol Ofisi, Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biridir ve 1941 yılında kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Peki, Petrol Ofisi hangi ülkenin? Petrol Ofisi İsrail'in mi? Petrol Ofisi sahibi kim, nereli? İşte detaylar…

Petrol Ofisi'nin faaliyetleri arasında rafineri işleme, petrol ürünleri üretimi ve dağıtımı, akaryakıt istasyonlarının işletimi, madeni yağlar, doğal gaz, endüstriyel enerji ve hizmet istasyonları gibi enerji ve yakıt ile ilgili bir dizi faaliyet bulunmaktadır. Peki, Petrol Ofisi hangi ülkenin? Petrol Ofisi İsrail'in mi? Petrol Ofisi sahibi kim, nereli? İşte detaylar…

PETROL OFİSİ HANGİ ÜLKENİN?

Petrol Ofisi, Türkiye'de yüzlerce akaryakıt istasyonu işletmektedir ve ülkenin farklı bölgelerinde enerji ürünleri dağıtımı yapmaktadır. Ayrıca, endüstriyel müşterilere ve ticari işletmelere enerji ürünleri tedarik etmektedir. Şirket, akaryakıt, dizel yakıt, benzin, otogaz, jet yakıtı, madeni yağlar ve diğer enerji ürünlerinin üretimini ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin lider akaryakıt ve madeni yağ şirketi olarak; en yüksek teknoloji ile donatılmış üretim ve dolum hatları, ülkemizin tüm ağır sanayi ve üretim tesislerine, lojistik, inşaat, madencilik ve denizcilik sektörlerine ürün ve hizmet sağlamak için durmaksızın çalışıyoruz. Şirketin İsrail ile ilgisi olmamakla beraber Türkiye menşeilidir.

PETROL OFİSİ SAHİBİ KİM, NERELİ?

18 Şubat 1941 tarihli Milli Korunma Kanunu kapsamında Petrol Limited Şirketi, Petrol Ofisi Grubu'na devroldu ve Petrol Ofisi Grubu, Türkiye'deki petrol pazarlamasında nazım rol oynamak üzere 2,5 milyon lira sermaye ile kuruldu. Şirket, Karaköy Rıhtım Caddesi'nde Kozluca Han'ın iki odalı bir dairesinde, mevcut 9 personel; Çubuklu, Kuruçeşme, İskenderun'daki basit birer tesis ve Neft Sendikat'tan miras kalan 9 bayisi ile faaliyete başladı.