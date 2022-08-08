Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Abbasoğlu Getirildi

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'ne, halen şirkette CFO olarak görev yapan Mehmet Abbasoğlu getirildi. Abbasoğlu, yeni görevine 1 Eylül'de başlayacak. Genel müdürlük görevini 5 yıldır sürdüren Selim Şiper ise 1 Eylül'den itibaren icra dışı göreve geçecek.

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'ne, halen şirkette CFO olarak görev yapan Mehmet Abbasoğlu getirildi. Abbasoğlu, yeni görevine 1 Eylül'de başlayacak. Genel müdürlük görevini 5 yıldır sürdüren Selim Şiper ise 1 Eylül'den itibaren icra dışı göreve geçecek.

Petrol Ofisi'nden bugün yapılan yazılı açıklamaya göre; Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'ne 1 Eylül itibariyle halen şirkette CFO olarak görev yapan Mehmet Abbasoğlu getirildi. Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"SELİM ŞİPER PETROL OFİSİ'İNİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEK: 5 yıl boyunca görevini sürdürmüş olan Selim Şiper, bu süre zarfında Petrol Ofisi'nin marka değerinin artırılmasına ve Petrol Ofisi'nin sektör liderlik hüviyetinin perçinlenmesine liderlik etmiştir. Kendisi Petrol Ofisi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam edecek ve aynı zamanda Vitol'ün Afrika dağıtım iştiraki olan Vivo Energy şirketinin de Yönetim Kurulu'na dahil olacak.

GÖREVİ DEVRALAN MEHMET ABBASOĞLU 30 SENEYİ AŞKIN TECRÜBEYE SAHİP: Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü görevini devralan Mehmet Abbasoğlu, özellikle finans, telekomünikasyon ve enerji sektörlerini içeren 30 seneyi aşkın tecrübeye sahip. Kendisi Vitol'e, 2016 yılında Londra'da çalışmakta bulunduğu Société Générale firmasından katılmış ve Vitol'ün Petrol Ofisi'ni satın almasının akabinde şirketin CFO'su olarak görevine devam etmiştir. Mehmet Abbasoğlu, bundan önceki görevlerinde sırasıyla Macquarie, J.P. Morgan ve Turkcell şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalışmıştı. Petrol Ofisi'ne katıldığı zamandan bu yana Mehmet Abbasoğlu, finansal yeniden yapılanma ve dijitalleşme, bireysel kredi ve finansal teknoloji iştiraklerinin kurulması, enerji arzı çeşitliliği ve akaryakıt dışı servislerin geliştirilmesi gibi atılımların gerçekleşmesine önderlik etmiştir."

Petrol Ofisi Yönetim Kurulu ve Vitol Yatırımlar Bölümü Başkanı Javed Ahmed de atamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Selim Bey'e geçtiğimiz 5 sene boyunca gösterdiği mükemmel liderliğinden dolayı minnet duyuyoruz. Petrol Ofisi, bu süre zarfında pazar liderliğini geliştirmiş ve hızlı büyüyen bir pazarda bulunmanın ve enerji dönüşüm sürecinin gereklerini başarıyla yerine getirmiştir. Kendisinin bu konuda olan birikiminden yönetim kurulu seviyesinde faydalanmaya devam edeceğimizden memnuniyet duyuyoruz.

Mehmet Bey'in de yeni göreve atanmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kendisinin yönetim ekibi ile Petrol Ofisi'nin gelişiminin yeni safhasında çalışacak olmaktan çok heyecanlıyız."