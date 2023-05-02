Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış törenine katıldı. Geniş bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin beklenen müjdeyi verdi. Peki Petrol mü bulundu? Nerede petrol bulundu? Türkiye Cudi, Gabar'da petrol mü buldu?

Petrol mü bulundu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış törenine katıldı. Geniş bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin beklenen müjdeyi verdi. Peki Petrol mü bulundu? Nerede petrol bulundu? Türkiye Cudi, Gabar'da petrol mü buldu? Detaylar...

TÜRKİYE PETROL MÜ BULDU?

Konya'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar bölgesinde bulunan petrolle ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler sizi o petrol kuyularına gömeceğiz." dedi.

Gabar bölgesinde son yılların en büyük keşiflerinden birini yaptıklarını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da petrolle ilgili müjde açıklayacağını söylemişti. Bakan Dönmez, "Bedava doğalgaza ilişkin karar dün Resmi Gazete de çıktı. Bu ay gelecek faturalarınızda evet, tüketim değerini göreceksiniz, tüketim bedelini göreceksiniz. Ama son satırda ödenecek bedeli sıfır olarak göreceksiniz. Bu vatandaşımıza hizmetimizin bir göstergesi olarak algılanmasını arzu ediyoruz. Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek. O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek" ifadelerini kullanmıştı.