Petrocub hangi ülkenin takımı, hangi ligde yer alıyor?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı Kosova Futbol Federasyonundan hakem Genc Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Petrocub hangi ülkenin takımı, hangi ligde yer alıyor?

PETROCUB HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FC Petrocub Hînce?ti, Moldova'nın en üst düzey futbol ligi olan Super Liga'de yer alan bir futbol kulübüdür. 2019-20 sezonunda Cupa Moldovei'i kazanma başarısı göstermiştir.