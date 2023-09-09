Petlas, sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmak için yeni kış lastiklerini tanıttı

Petlas, AKO Grup bünyesinde faaliyet göstererek sürücülerin zorlu kış şartlarında güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için yeni kış lastiklerini tanıttı. Yeni lastikler, kısa fren mesafesi ve artırılmış çekiş gücü ile dikkat çekiyor.

Türkiye lastik sektörünün AR-GE lideri Petlas, sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmak için yüksek kaliteli lastikler geliştirmeye devam ediyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, sürücülerin zorlu kış şartlarında güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için geliştirdiği yeni kış lastiklerini 5-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği bayi lansmanında iş ortaklarıyla buluşturdu.

Lansmanda yeni ürünlerin ve yatırımların yer aldığı sunumların yanı sıra katılımcılar üretim tesisleri ile Türkiye'deki ilk ve tek lastik test pisti gezisiyle yeni nesil kış lastiklerinin performansını deneyimleme şansı buldu.

"Sürücülerimizin güven ve konforla seyahat etmesi için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, sürücülere konforlu bir sürüş deneyimi sunmak için gereken her şeyi yeni lastiklerde bir araya getirdiklerini belirtti.

Boran, "Petlas olarak, sürücülerin zorlu kış koşullarında güven içinde ve konforla seyahat etmeleri için Snowmaster 2 ve Snowmaster 2 Sport lastiklerimizi kullanıcılarla buluşturduk. Yoğun AR-GE çalışmalarımızdan yola çıkarak son teknoloji ile üretilen yeni lastiklerimiz, çok soğuk hava koşullarında bile esnekliğini koruyarak güvenli ve uzun ömürlü bir sürüş deneyimi sunuyor. Sürücülerimiz için her zaman daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kısa fren mesafesi ve artırılmış çekiş gücü ile dikkati çekiyor

Açıklamaya göre, kış koşullarının zorluklarına karşı sürücülere en iyi sürüşü sunmayı hedefleyen Snowmaster 2 karlı zeminde kısa fren mesafesi ve artırılmış çekiş gücüyle öne çıkıyor. Özel kılcal kanalları ve V şeklindeki yönlü blok yapısı ile kar üzerinde üstün performans sergilen lastik, hem kuru hem de ıslak asfaltta güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca azaltılmış gürültü seviyesi ve optimize edilmiş taban profili ile konforlu bir kış sürüşü deneyimi garantiliyor.

Petlas kış lastiği koleksiyonunda yer alan Snowmaster 2 Sport ise yüksek performans kış lastiği segmentinde yeni bir standart getiriyor. 17 jant ve üstü ebatlarda lastik kullanan binek otomobiller ve SUV araçlar için karlı zeminde kısa fren mesafesi ve üstün yol tutuşun yanı sıra, ıslak ve kuru zeminde de konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Özel asimetrik sırt deseni, farklı yol koşullarında optimum performans sunarken, iç tarafa göre daha geniş dış tarafıyla kuvvetlendirilmiş bloklar, dönüşlerde üstün viraj emniyeti ve dayanıklılık sunuyor.