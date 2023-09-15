Petlas, Münih'te yeni kış lastiklerini tanıttı

Türkiye lastik sektörünün önde gelen markalarından Petlas, Münih'te düzenlenen IAA Mobility Fuarı'nda yeni kış lastiklerini tanıttı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, otomobil endüstrisinde uluslararası arenada büyük bir öneme sahip olan Almanya Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki (IAA Mobility) standında yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırladı. Fuarda son teknoloji ile tasarladığı SnowMaster 2 ve SnowMaster 2 Sport'u ziyaretçilerine tanıtan marka, ayrıca yeni nesil lastikleri olan Multi Action PT565 ve VELOXSPORT PT741'i de sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, fuarların firmalara her anlamda büyük bir fayda sağladığını aktararak şu bilgileri paylaştı:

"IAA Mobility Fuarı gibi büyük ve prestijli etkinliklere katılmak, markamızın global ölçekte daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca, sektördeki yenilikleri yakından takip etme ve uluslararası iş ortaklarıyla doğrudan iletişim kurma fırsatı buluyoruz. Böyle büyük bir etkinlikte yeni kış lastiklerimiz SnowMaster 2 ve SnowMaster 2 Sport'u ziyaretçilerle buluşturarak, ürünlerimizin kalitesini ve inovasyon kabiliyetimizi tüm dünyaya gösterme imkanı bulduk. Bu kapsamda fuarın, markamız için oldukça verimli geçtiğini ve birçok olumlu geri dönüş aldığımızı söyleyebilirim."