Petkimspor - Merkezefendi Bld. Basket maçı ne zaman? Petkimspor - Merkezefendi Bld. Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Petkimspor - Merkezefendi Bld. Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Petkimspor - Merkezefendi Bld. Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Petkimspor - Merkezefendi Bld. Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Petkimspor - Merkezefendi Bld. Basket maçı ne zaman?

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PETKİMSPOR - MERKEZEFENDİ BLD. BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Petkimspor - Merkezefendi Bld. Basket maçı 23 Ocak Pazartesi günü İzmir'de, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

PETKİMSPOR - MERKEZEFENDİ BLD. BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

23 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Petkimspor - Merkezefendi Bld. Basket karşılaşması saat 19:00'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.