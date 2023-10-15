Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçı ne zaman?

Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçı ne zaman?

Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket maçı ne zaman?

PETKİMSPOR - GALATASARAY EKMAS BASKET BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Basketbol Basketbol Süper Ligi maçı, İzmir'da, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda 15 Ekim pazar günü saat 15:30'da oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler Bein Sports 5 kanalından canlı olarak izleyebilecek.

PETKİMSPOR - GALATASARAY EKMAS BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

15 Ekim pazar günü gerçekleştirilecek olan Petkimspor - Galatasaray Ekmas Basket karşılaşması saat 15:30'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.