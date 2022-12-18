Petkimspor - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman? Petkimspor - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi?

Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Petkimspor - Beşiktaş Emlakjet Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Petkimspor - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Petkimspor - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Petkimspor - Beşiktaş Basket maçı ne zaman? Petkimspor - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda? şifreli m

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PETKİMSPOR VS BEŞİKTAŞ EMLAKJET BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Petkimspor - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı 18 Aralık Pazar günü İzmir'da, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

PETKİMSPOR VS BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

18 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Petkimspor - Beşiktaş Emlakjet Basket karşılaşması saat 15:30'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.