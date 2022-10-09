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Petkimspor-Anadolu Efes maçı Hangi Kanalda? Petkimspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta? Petkimspor-Anadolu Efes maçı şifreli mi?

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Petkimspor-Anadolu Efes maçı Hangi Kanalda? Petkimspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta? Petkimspor-Anadolu Efes maçı şifreli mi?

Birçok basketbolsever tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Petkimspor-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Konu hakkında en sık merak edilen sorular ise Petkimspor-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? ve Petkimspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta? Soruları oluyor. Peki, Petkimspor-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Petkimspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta? Petkimspor-Anadolu Efes maçı şifreli mi?

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Petkimspor- Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Sorusu, bugün yapılacak olan karşılaşma hakkında en merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Karşılaşma hakkında merak edilen bir diğer soru ise Petkimspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta? Oluyor. Karşılaşmayı internet üzerinden canlı izlemek isteyen kişiler Petkimspor-Anadolu Efes maçı canlı izleme linkini araştırmakta. Peki, Petkimspor-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Petkimspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta? Petkimspor-Anadolu Efes maçı şifreli mi?

PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Birçok basketbolsever tarafından heyecanla beklenen Petkimspor-Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi maçı, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Karşılaşma, İzmir'de, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

9 Ekim Pazar günü İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 15:30 başlayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Anadolu Efes Petkim Spor Gündem Spor Haberler

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