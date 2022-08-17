Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan 5 ay sonra Nida Büyükbayraktar ile dün akşam İstanbul'da nikah masasına oturdu. Peki Petek Dinçöz'ün eşi Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde…

Mart ayında 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanarak yurt dışına taşınan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından Nida Büyükbayraktar ile nişanlandığını duyurmuştu. Dün akşam gerçekleşen törenle dünyaevine giren Petek Dinçöz'ün eşi Nida Büyükbayraktar kim? Nida Büyükbayraktar ne iş yapıyor? Soruları merak konusu oldu. İşte detaylar…

PETEK DİNÇÖZ'ÜN EŞİ NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR KİM?

Petek Dinçöz 8 yıllık evliliğini bitirdikten sonra oğluyla Miami'ye taşınıp gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan Petek Dinçöz Instagram hesabından Nida Büyükbayraktar ile nişan yüzükleriyle fotoğraflarını paylaşması üzerine Nida Büyükbayraktar kim? Sorusu merak konusu oldu. Dinçöz, instagram hesabından yaptığı yeni paylaşım ile Büyükbayraktar'ın çocukluk aşkı olduğunu ilan etmiş, Nida Büyükbayraktar ile yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi" notunu düşmüştü.

NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR NE İŞ YAPIYOR?

Petek Dinçöz çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile 16 Ağustos Salı günü Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de kıyılan nikah ve düğün töreni ile dünya evine girdi. Nida Büyükbayraktar, eğlence sektöründe işletme sahibi olarak tanınmaktadır.