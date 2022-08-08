Petek Dinçöz nişanlısı kim? Petek Dinçöz kiminle niişanlandı?

Şarkılarıyla yıllara damga vuran ancak 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyerine ara veren Petek Dinçöz, 15 Mart'ta tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra Miami'ye taşınan Dinçöz, yeni bir ilişkiye yelken açarak nişanlandı. Peki, Petek Dinçöz nişanlısı kim?

Mart ayında 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanarak yurt dışına taşınan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu. Bu zamana kadar özel hayatıyla ilgili bir paylaşım yapmayan Dinçöz, nişan yüzükleriyle verdikleri pozu, "Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notuyla yayınladı. Peki, Petek Dinçöz nişanlısı kim? İşte, detaylar…

PETEK DİNÇÖZ NİŞANLISI KİM?

Oğluyla Miami'ye taşındıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Petek Dinçöz, Nidab isimli bir beyefendiyle aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan ünlü isim, Instagram hesabından nişan yüzükleriyle bir fotoğraf paylaşarak "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

Petek Dinçöz nişanlısı hakkında ayrıntılı bilgiler henüz paylaşılmadı.