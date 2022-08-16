Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, 2014 yılında evlendiği iş insanı Serkan Kodaloğlu ile geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra Miami'ye taşınan Dinçöz, Nida Büyükbayraktar ile nişanlandı. Peki Petek Dinçöz ne zaman evleniyor? Petek Dinçöz'ün düğünü ne zaman?

Mart ayında 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanarak yurt dışına taşınan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından Nida Büyükbayraktar ile nişanlandığını duyurmuştu. Çocukluk aşkı ile nişanlandığını duyuran Petek Dinçöz'ün düğünü ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki Petek Dinçöz ne zaman evleniyor? İşte detaylar…

PETEK DİNÇÖZ NE ZAMAN EVLENİYOR?

Nida Büyükbayraktar ile nişanlanan Petek Dinçöz, dün akşam kına gecesini yaptı. Yakın arkadaşlarını çağırdığı gecede kurtlarını döken Dinçöz, bugün nikah masasına oturacak.

PETEK DİNÇÖZ'ÜN DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

Nida Büyükbayraktar ve Petek Dinçöz çiftin, düğünü bugün gerçekleşecek.

PETEK DİNÇÖZ NİŞANLISI KİM?

Oğluyla Miami'ye taşındıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar isimli bir beyefendiyle aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan ünlü isim, Instagram hesabından nişan yüzükleriyle bir fotoğraf paylaşarak "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

Dinçöz, aradan birkaç gün geçtikten sonra instagram hesabından yaptığı yeni paylaşım ile Büyükbayraktar'ın çocukluk aşkı olduğunu ilan etti. Nişanlısıyla yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Dinçöz, "Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.