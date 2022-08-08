Petek Dinçöz... EVLENİYOR MU?
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Nisan 2022'de eşinden ayrılan Petek Dinçöz'ün işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evleneceği iddia edildi.
2014 yılında hayatını iş insanı Serkan Kodaloğlu ile birleştiren Dinçöz'ün bu evliliğinden oğlu Aslan dünyaya gelmişti.
Çiftin 8 yıllık evliliği, geçen nisan ayında tek celsede bitmişti.
Petek Dinçöz'ün 8 Ağustos pazartesi günü Nida Büyükbayraktar ile nikâh masasına oturacağı iddia edildi.
Petek Dinçöz, Temmuz ayında Etiler'de görüntülenmiş, sorular üzerine "Miami'ye çocuğumun eğitimi için yerleşme kararı aldım.
Her şeyim onun üzerine kurulu. Ama bir ayağımız yine Türkiye'de olacak. Şunu söyleyebilirim; sürprizlere açık olun.
Güzel işlerle döneceğim" demişti.
Magazinkolik / Gündem