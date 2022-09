Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Peta, insanları meraklandırdı ve kullanıcılar PETA nedir? ve PETA açılımı ne? Sorularını merak etmeye başladı. Peki, insanların dikkatini çekmeyi başaran PETA nedir? PETA açılımı ne? PETA ne anlama geliyor?

PETA NEDİR?

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA, People for the Ethical Treatment of Animals) bir hayvan hakları organizasyonudur. Norfolk, Virginia kökenli ve yaklaşık iki milyon üye ve destekçisi olan organizasyon dünyanın en büyük hayvan hakları grubudur. Grubun uluslararası başkanı Ingrid Newkirk'tür.

PETA AÇILIMI NE?

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA, People for the Ethical Treatment of Animals) anlamına gelmektedir.