Sivas yöresine ait yöresel yemeklerden birisi olan Peskütan nasıl yapılır? Sorusu oldukça merak ediliyor ve tarifi araştırılıyor. Peskütan çorbası olarak da bilinen Sivas Peskütan çorbası tarifini sizler için yazımıza ekledik. Peki, Peskütan nasıl yapılır? Sivas Peskütan çorbası nasıl yapılır? Sivas Peskütan çorbası tarifi!

Peskütan nasıl yapılır? Sorusu, özellikle son zamanlarda birçok kişi tarafından merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde arama motorlarında Peskütan nasıl yapılır? Sivas Peskütan çorbası nasıl yapılır? Soruları ile birlikte araştırılıyor. Peki, Peskütan nasıl yapılır? Sivas Peskütan çorbası nasıl yapılır? Sivas Peskütan çorbası tarifi!

PESKÜTAN NASIL YAPILIR?

Öncelikle yarma ve yeşil mercimeği bir gece öncesinden ıslatın. Yumuşayan mercimek ve yarmaları tencerede haşlayın ve sonrasında başka bir tencereye un, yumurta sarısı ve az miktarda su koyarak çırpın. Peskütanı ve bir buçuk litre suyu ilave edin. Çırpma işlemine devam edin. Daha sonra tencereyi ocağa alın. Sürekli karıştırarak çorbanın ısınmasını bekleyin. Çorba ısınmaya başladığında haşlanmış mercimek ve yarmayı içerisine ilave edin ve karıştırın. Naneli sos için; Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Sos tavasına tereyağını alın ve eritin. Yağ eridiğinde soğanı ekleyerek kavurun. Soğanlar yumuşadığında kuru naneyi ilave edin ve yanmaması için sürekli karıştırın. Hazırladığınız sosu, çorbanın üzerine yavaş yavaş ilave edin. Çorba piştiğinde birkaç kez karıştırın ve servis tabaklarına koyun.

PESKÜTAN ÇORBASI MALZEMELERİ

1 yemek kaşığı un

Yarım kilo peskütan

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yarma

1.5 litre su

1 su bardağı yeşil mercimek

PESKÜTAN ÇORBASI SOSU İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı kuru nane