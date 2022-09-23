Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rus gazetecilerin, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlunu seferberliğe katılması için araması üzerine Peskov'un oğlu Nikolay Peskov, askere gitmeyi reddetti. Peki, Peskov'un oğlu kim? Dmitri Peskov'un oğlu Nikolay Peskov kimdir?

Peskov'un oğlu kim? Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rus gazetecilerin, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlunu seferberliğe katılması için araması üzerine Peskov'un oğlu Nikolay Peskov, askere gitmeyi reddetti. Peki, Peskov'un oğlu kim? Dmitri Peskov'un oğlu Nikolay Peskov kimdir? İşte detaylar...

PESKOV'UN OĞLU KİM?

Dmitri Peskov'un çocukları Yelizaveta Peskova, Mika Peskov, Nikolay Choles, Nikolay Peskov ve Denis Peskov'dur. Peskov'un askere gitmeyi reddeden oğlu Nikolay Peskov, 3 Şubat 1990 tarihinde Moskova'da doğmuştur.

DMİTRİ PESKOV KİMDİR?

Dmitri Sergeyeviç Peskov 17 Ekim 1967, Moskova doğumlu Rus diplomat, çevirmen ve Türkolog. 22 Mayıs 2012'den beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü olarak görev almaktadır.

Rusya'nın Pakistan Büyükelçiliği görevinde bulunan babası Sergey Peskov'un teşviki ile Arapça eğitimi almak istedi fakat üniversite sınavında Türkçe bölümüne yönlendirildi. 1989 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Afrika ve Asya Ülkeleri Enstitüsü Türkoloji bölümünden mezun oldu