Peşaver'de Nostaljik ve Klasik Araba Fuarı Son Buldu
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Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen 14. Yıllık Nostaljik ve Klasik Araba Fuarı, Balahisar Kalesi'nde sona erdi. Mercedes, Ford, Chevrolet, Buick, Mini ve Volkswagen gibi markaların bulunduğu 51 klasik otomobil, caddeleri renklendirdi.
PEŞAVER, 22 Kasım (Xinhua) -- 12 Kasım'da Karaçi'de başlayan 14. Yıllık Nostaljik ve Klasik Araba Fuarı, kısa süre önce Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinin Balahisar Kalesi'nde sona erdi.
Aralarında Mercedes, Ford, Chevrolet, Buick, Mini ve Volkswagen gibi markaların bulunduğu yaklaşık 51 klasik otomobil, zarif ve sofistike tasarımlarıyla caddeleri süsleyerek izleyenlere renkli anlar yaşattı.
Kaynak: Xinhua / Otomobil