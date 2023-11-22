Haberler ›› Otomobil ›› Peşaver'de Nostaljik ve Klasik Araba Fuarı Son Buldu

Peşaver'de Nostaljik ve Klasik Araba Fuarı Son Buldu

Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen 14. Yıllık Nostaljik ve Klasik Araba Fuarı, Balahisar Kalesi'nde sona erdi. Mercedes, Ford, Chevrolet, Buick, Mini ve Volkswagen gibi markaların bulunduğu 51 klasik otomobil, caddeleri renklendirdi.