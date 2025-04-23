PEŞ PEŞE DEPREMLER! İstanbul'da şu ana kadar kaç deprem oldu? Artçı deprem daha büyük olur mu?

"İstanbul deprem artçı" depremleri arasında bazıları 4,0 büyüklüğünü de aştı. Bu durum, artçıların ana sarsıntıya yaklaşabilecek kadar güçlü olabileceği yönünde endişelere neden oldu. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların sürebileceğini belirtiyor. Peki, İstanbul'da şu ana kadar kaç deprem oldu? Artçı deprem daha büyük olur mu?

İSTANBUL'DA ŞU ANA KADAR KAÇ DEPREM OLDU?

Afad Deprem Dairesi'nin verilerine göre, İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, 12.51'de 5.9 ve 4.4 büyüklüklerinde, 13.01'de 4.8 büyüklüğünde, 13.02'de 4.5 ve 4.9 büyüklüklerinde art arda depremler meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde halk sokaklara çıktı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI