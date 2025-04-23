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PEŞ PEŞE DEPREMLER! İstanbul'da şu ana kadar kaç deprem oldu? Artçı deprem daha büyük olur mu?

PEŞ PEŞE DEPREMLER! İstanbul'da şu ana kadar kaç deprem oldu? Artçı deprem daha büyük olur mu?
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6,2 büyüklüğündeki ana depremin ardından "İstanbul deprem artçı" hareketlerinin sayısı hızla arttı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı veriler, depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını ortaya koyuyor. Peki İstanbul'da şu ana kadar kaç deprem oldu?

"İstanbul deprem artçı" depremleri arasında bazıları 4,0 büyüklüğünü de aştı. Bu durum, artçıların ana sarsıntıya yaklaşabilecek kadar güçlü olabileceği yönünde endişelere neden oldu. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların sürebileceğini belirtiyor. Peki, İstanbul'da şu ana kadar kaç deprem oldu? Artçı deprem daha büyük olur mu?

İSTANBUL'DA ŞU ANA KADAR KAÇ DEPREM OLDU?

Afad Deprem Dairesi'nin verilerine göre, İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, 12.51'de 5.9 ve 4.4 büyüklüklerinde, 13.01'de 4.8 büyüklüğünde, 13.02'de 4.5 ve 4.9 büyüklüklerinde art arda depremler meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde halk sokaklara çıktı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER! İstanbul'da şu ana kadar kaç deprem oldu? Artçı deprem daha büyük olur mu?

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbulValiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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