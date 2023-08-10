Pes dedirten sapıklık! Pencereden evdeki kadına bakarak kendini tatmin etti

İstanbul Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda, evin penceresinden kadını gözetleyen kimliği belirsiz bir şahıs, kendini tatmin etti. Pes dedirten sapıklık o esnada bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da evin penceresinden bir kadını gözetleyen şahıs, kendini tatmin ederken görüntülendi. Mide bulandıran o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, günün akşam saatlerinde evde olan bir kadına bakıp kendini tatmin edip ardından da hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

İHBAR ETMEK YERİNE GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Kadının olaydan haberi olmamasından dolayı emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi. Görüntüleri kayda alan şahıs durumu polis ekiplerine ihbar etmezken, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.