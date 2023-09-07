Konami, her yıl olduğu gibi eFootball 2024'ün çıkışını yine FIFA (yeni adıyla EA Sports FC) serisinden önce gerçekleştirmeyi planlıyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl, oyunu FIFA'nın resmi çıkış tarihine yakın bir tarihte piyasaya sürmüştü. Peki, PES 2024 SAAT KAÇTA ÇIKACAK? e-Football 2024 çıkış tarihi, saati belli oldu mu? İşte detaylar…

Bu yıl, çıkış tarihi EA Sports FC'nin resmi çıkış tarihine göre ayarlanabilir. Efootball 2024'ün çıkış tarihi olarak şu anda 24 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu tarih, EA Sports FC'nin çıkış tarihine göre değişebilir. Bu nedenle, Efootball 2024'ün çıkışı 15 Ağustos ile 15 Eylül arasında herhangi bir tarihte gerçekleşebilir. Peki, PES 2024 SAAT KAÇTA ÇIKACAK? e-Football 2024 çıkış tarihi, saati belli oldu mu? İşte detaylar…

PES 2024 SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

e-Football 2024'e ilişkin henüz yayıncı Konami'den bir duyuru gelmedi. Twitter hesaplarını aktif kullanan Konami, gelişmeleri twitter.com/we_konami adresinden duyuracak. Oyun piyasaya sürüldüğünde haberimizde yer vereceğiz.

Öte yandan, eFootball 2023'ün geliştiricisi Konami, sunucu bakımının ne zaman sona ereceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak bu bakımın birkaç saat sürebileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, sunucu bakımının bitip bitmediğini öğrenmek için aralıklarla oyuna giriş yapmanız gerekebilir.

E-FOOTBALL 2024 ÇIKIŞ TARİHİ, SAATİ BELLİ OLDU MU?

Konami tarafından yapılan duyuruda, eFootball 2024 için büyük bir bakım çalışmasının planlandığı ve bu bakımın 4 Eylül 2023 tarihinde başlaması beklediği belirtiliyor. Bakımın ne zaman tamamlanacağı ise daha sonra duyurulacak.

Bu bakımın amacı, oyun içi varlıkları ve diğer verileri güncellemek ve eFootball 2024'te ulusal liglerin küme yükselmeleri/düşmeleri ve oyuncu transferlerini yansıtan veri güncellemelerini sağlamak. Bakım sırasında, "eFootball™ World" menüsünden "Özgün" sekmesi altında bulunan "Maç" bölümünden "Deneme Maçı" kullanılabilir.

Konami eFootball 2024 hakkındaki soruları internet sitesinde cevapladı:

Soru: "Taşımaya Uygun Oyuncu Kartları" ve "Taşımaya Uygun Menajerler" sayfaları ne zaman eklenecek?

Cevap: 2023 Temmuz ortasında resmi web sitesinde her şey açıklanacak.

3.0.0 sürümünde yer almayan oyuncularla ve menajerlerle (yukarıda bahsedilen sayfalarda bulunmayan oyuncular ve menajerler) duyuru tarihinden itibaren artık oyunda sözleşme imzalanamayacağını lütfen unutmayın.

Soru: Oyun Planlarım (Oyun Planı Listesi dâhil) taşınacak mı?

Cevap: Evet.

Soru: Gelen Kutusundaki alınmamış öğeler güncelleme yayınlandıktan sonra hâlâ alınabilecek mi?

Cevap: Evet.

Soru: Gelen Kutumdan aldığım kullanılmamış Adaylı Sözleşmelerim taşınacak mı?

Cevap: Evet fakat bir Adaylı Sözleşmenin süresi dolarsa kullanılamayacağını unutmayın.

Soru: Oyuncularımın kalan sözleşme süresi taşınacak mı?

Cevap: Evet.

Soru : Kullanılmamış Sözleşme Yenilemeler (60 Gün), Sözleşme Yenilemeler (10 Gün), Antrenman Programları ve Beceri Antrenmanı Programları taşınacak mı?

Cevap: Evet.

Soru: Oyun kontrollerinde herhangi bir değişiklik olacak mı?

Cevap: Oyun kontrollerinde herhangi bir değişiklik olursa oyun içi haberler ve resmi web sitesi üzerinden duyuru yapacağız.

Soru : Cezalı oyuncularımın cezaları taşınacak mı?

Cevap: Cezalar 3.0.0 güncellemesinde sıfırlanacak, yani bu oyuncuları maçlarda hemen oynatabilirsiniz.

Soru: Nezaket Derecem taşınacak mı?

Cevap: Nezaket Dereceniz taşınmayacak. 3.0.0 güncellemesinde "A" olarak ayarlanacak.

Güncelleme (24/08/2023)

Soru: Bilançomdaki tüm kayıtlar taşınacak mı?

Cevap: Hayır. 3.0.0 sürümüne kayıtların tümü taşınmayacak. 3.0.0 güncellemesinin ardından yalnızca geçen yılın kayıtları mevcut olacak. Ayrıca Bilançodaki adların bazıları otomatik olarak değiştirilecek.

Güncelleme (24/08/2023)

Soru: Maç Geçmişim taşınacak mı?

Cevap: Hayır. 3.0.0 güncellemesinin ardından Maç Geçmişiniz sıfırlanacak.