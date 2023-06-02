Pervin Buldan yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Pervin Buldan kimdir?

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28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ PERVİN BULDAN KİMDİR?

6 Kasım 1967 yılında dünyaya gelen Pervin Buldan Hakkârilidir. Babasının adı Halis, annesinin adı Lütfiye'dir. Liseden mezun olduktan hemen sonra kısa bir süre Iğdır İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı Buldan, 1987 yılında teyzesinin oğlu olan işadamı Savaş Buldan'la evlenmiştir. 1995 senesinde "Cumartesi Anneleri"ne katılan Buldan 4 yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlere katıldı. Bu yıllarda HADEP'te iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu. 2005 senesinde Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 1000 kadın arasında yer aldı. 2007 yılı Türkiye Genel Seçimlerinde Iğdır'dan bağımsız aday olarak katıldığı seçimi kazandı ve Iğdır'ın ilk kadın milletvekili olarak meclise girdi. Daha sonra "Demokratik Toplum Partisi keçen Pervin Buldan bu partide kapatılınca "Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilidir. 2018 Genel Seçimler HDP(Halkların Demokratik Partisi) İstanbul Milletvekili Adayı.