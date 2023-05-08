Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Burhan Kuzu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi! Burhan Kuzu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Burhan Kuzu hakkında araştırmalar yapılıyor. Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi!

PERVİN BULDAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Kasım 1967

Kaç yaşında : 53yaşında

Nereli : Hakkari

1967'de Hakkâri'de dünyaya geldi. Babasının adı Halis, annesi Lütfiye'dir

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra kısa bir süre Iğdır İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı. 1987'de kuzeni Savaş Buldan ile evlendi. Evlendikten bir süre sonra eşinin işi nedeniyle İstanbul'da yaşamaya başladı; 1991'de ilk çocuğu dünyaya geldi. PKK'ya maddi yardımda bulunmakla suçlanan eşi, kimliği bilinmeyen kişilerce 2 Haziran 1994'te kaçırıldı ve 4 Haziran 1994'te öldürüldü. Pervin Buldan, eşinin öldüğü gün erken doğum yaparak ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Eşini kaybettikten bir yıl sonra Cumartesi Anneleri'ne katıldı; dört yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerde yer aldı. Bir yandan da HADEP'te görev aldı; iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu.

Pervin Buldan HDP Eş Genel Başkanıdır