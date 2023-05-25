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Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan seçimlerde kimi destekliyor? Pervin Buldan'ın hayatı ve biyografisi!

Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan seçimlerde kimi destekliyor? Pervin Buldan'ın hayatı ve biyografisi!

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2023 seçimleri yaklaşırken yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan, seçimde Yeşil Sol Parti'ye oy verilmesi için çağrıda bulunmasının ardından gündemin merak edilen isimleri arasında yer aldı.

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Pervin Buldan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Pervin Buldan hakkında araştırmalar yapılıyor. Pervin Buldan kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Pervin Buldan hayatı ve biyografisi!

Doğum tarihi: 6 Kasım 1967

Kaç yaşında : 53yaşında

Nereli : Hakkari

1967'de Hakkâri'de dünyaya geldi. Babasının adı Halis, annesi Lütfiye'dir

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra kısa bir süre Iğdır İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı. 1987'de kuzeni Savaş Buldan ile evlendi. Evlendikten bir süre sonra eşinin işi nedeniyle İstanbul'da yaşamaya başladı; 1991'de ilk çocuğu dünyaya geldi. PKK'ya maddi yardımda bulunmakla suçlanan eşi, kimliği bilinmeyen kişilerce 2 Haziran 1994'te kaçırıldı ve 4 Haziran 1994'te öldürüldü. Pervin Buldan, eşinin öldüğü gün erken doğum yaparak ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Eşini kaybettikten bir yıl sonra Cumartesi Anneleri'ne katıldı; dört yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerde yer aldı. Bir yandan da HADEP'te görev aldı; iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu.

Pervin Buldan HDP Eş Genel Başkanıdır.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti Mardin ve Diyarbakır milletvekilleriyle birlikte Mardin'de vatandaşlarla bir araya geldi. Buldan, seçimlerin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanılmasını istedi. Buldan, CHP veya Millet İttifakı ile ortaklıkları olmadığını bunu demokrasi ve barış için istediklerini kaydetti.

Buldan, özetle şöyle konuştu: "14 Mayıs'ta eğer Erdoğan kazanamamışsa bu sizin kararlılığınızın göstergesidir. Bu sizin başarınızdır. Bizler faşizmi durdurduk. Ama şimdi kaybettirme zamanıdır. 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AKP'ye kaybettirmek bir kez daha bizlerin görev ve sorumluluğudur.

Bu Türkiye'nin geleceği açısından, gençlerin geleceği açısından, halkımızın yarınları açısından önemli bir tercih olacaktır. Şunu unutmayalım; AKP'nin son 20 yıldaki karanlık ve faşizm uygulamaları eğer 28 Mayıs tarihinde Erdoğan kazanırsa bir kez daha devam edecek ve buna Türkiye halkları karar verecek. Demokrasinin kazanması için, yarınlarımızın, geleceğimizin kazanması için bir kez daha seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor.

Ben inanıyorum ki, 28 Mayıs'ta bu kararlılığını bir kez çok net bir şekilde daha ortaya koyacak ve gösterecek. Bu seçim geleceğimizi belirleme seçimidir. Bu seçim yarınlarımızı belirlemem seçimidir. Ve herkesten ricamız şudur; Lütfen gidin oyunuzu kullanın, sandıklara sahip çıkın ve Erdoğan'ı hep birlikte gönderelim.

İsimler bizim açımızdan önemli değil. Biz Millet İttifakı ya da CHP ile ortaklık içinde değiliz. Biz Millet İttifakı'nı desteklemiyoruz. Biz barışı ve demokrasiyi destekliyoruz.

28 Mayıs tarihinde sandıklarda demokrasi kazanacak, faşizm kaybedecek. Bu ülkenin tarihini bir kez daha birlikte yazacağız. Geleceğimizi yarınlarımızı aydınlık bir ülke içerisinde, mücadelemizin ve direnişimizin sonunda huzur içinde, refah içinde geçmesi için bu kararı vermek durumundayız."

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