Peru hangi yarım kürede? Peru'nun konumu ve harita bilgisi

Peru, Güney Amerika'nın batısında yer alır ve Ekvador, Kolombiya, Brezilya, Bolivya ve Şili ile sınır komşusudur. Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan ülkenin başkenti Lima'dır. Peru, Güney Yarımküre'de yer alır ve iklimi bu yarımkürenin standartlarına göre şekillenir. Amazon yağmur ormanlarından And Dağlarına kadar çeşitli coğrafi özelliklere sahip olan Peru'nun haritası da bu çeşitliliği gösterir. Bu makale, Peru'nun konumu ve harita bilgisini detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Peru, Güney Amerika'nın batısında yer alan büyüleyici bir ülkedir. Ancak, hala birçok kişi için "Peru hangi yarım kürede?" ve "Peru nerede?" gibi temel soruların yanıtları net değildir. Bu makalede, Peru'nun konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

PERU NEREDE?

Peru, Ekvador, Kolombiya, Brezilya, Bolivya ve Şili gibi ülkelerle sınır komşusudur. Ülkenin batısı Pasifik Okyanusu'na kıyı yapar ve sahil boyunca uzanan uzun bir kıyı şeridi vardır. Başkenti Lima, ülkenin batı kıyısında Pasifik Okyanusu'nun kenarında yer alır.

PERU HANGİ YARIM KÜREDE?

Peru, Güney Yarımküre'de yer almaktadır. Bu, Peru'nun iklimini ve mevsimlerini Güney Yarımküre standartlarına göre deneyimlemesini sağlar. Ülke, çeşitli iklim bölgelerine sahiptir; Amazon yağmur ormanlarından And Dağlarına kadar değişen coğrafi özelliklere sahiptir.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Peru'nun haritası, dağlar, nehirler, ormanlar ve sahil bölgeleri gibi çeşitli coğrafi özellikleri içerir. And Dağları, ülkenin ortasında uzanan ve dünyanın en yüksek dağlarından bazılarını içerir. Amazon Havzası, doğudaki Amazon yağmur ormanlarını içerir ve ülkenin doğusunda yer alır.

Peru, Güney Amerika'nın zengin kültürel mirası, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile ünlü bir ülkesidir. Güney Yarımküre'de bulunması, Peru'nun iklimini ve mevsimlerini bu yarımküre standartlarına göre yaşadığı anlamına gelir. Bu yazı, Peru'nun konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.