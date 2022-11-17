Peru Dünya Kupası'nda var mı? Peru Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Peru Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Peru Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Peru Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Peru Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Peru Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Peru Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Peru Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

PERU DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Peru 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?