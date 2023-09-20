Pertek Belediyesi hangi parti? Pertek Belediye Başkanı kim, hangi partiden?

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PERTEK BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Pertek Belediye Başkanı görevini Ruhan Alan yapmaktadır.

Ruhan Alan

RUHAN ALAN KİMDİR?

1985 yılında Muş'un Varto ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TurizmFakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Çağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yurt içi ve yurt dışında turizm sektöründe üst düze yönetici olarak çalıştı. Daha sonra Pertek Sakine Genç Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkanı seçildi. Şu anda Pertek Belediye Başkanı olarak görevini yürütmektedir. İyi seviyece ingilizce bilmektedir. Zerin Çelik ALAN ile evlidir.