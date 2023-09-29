Perşembe ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları hızla ilerliyor

Ordu'nun 'Sakin Şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde yapımına 11 ay önce başlanan 180 daire ve 5 dükkanlı TOKİ konutlarında çalışmalar yüzde 90 tamamlandı. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, çalışmaların hızlı ilerlediğini, ince işçilik ve çevre düzenlemesinin kaldığını söyledi.

Yapım çalışmalarına 2022 yılı kasım ayında başlanan TOKİ konut inşaatlarında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje bedeli 204 milyon 242 bin TL ve proje süresi 600 gün olan alanda binaların kaba inşaatı tamamlanırken, 2-3 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

"İlçemizdeki konut sıkıntısını bir nebze olsun çözecek"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, projenin şu anda bitme aşamasına geldiğini söyledi. 180 konut, 5 işyeri ve 13 bloktan oluşan çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Başkan Tandoğan, "Hak sahipleri biran önce inşaatın bitmesini ve biran önce bu konutlara geçmek istiyorlar. Burada güzel bir yaşam alanı oluştu, ilçemizi biraz daha içe doğru yaydık. Burası güneş ve denize görüyor, çok güzel bir alanda. Perşembe ilçemizde konut sıkıntısı vardı ve bundan sonra da devam edeceği görülmekte. TOKİ sayesinde bir bir nebze de olsa bu sıkıntıyı gidermeye çalışıyoruz. Tamamıyla yatay mimari ile yapıldı ve binalarımız 4 katlı, şu anda da çalışmalar hızlı ilerliyor. Bir yılda bu hale geldi" dedi.

"İnce işçilik ve çevre düzenlemesi kaldı"

Projenin Perşembe ilçesine yapılan en büyük hizmetlerden birisi olduğunu ve ilerleyen süreçte çalışmaların devam edeceğini kaydeden Başkan Tandoğan, "Perşembe ilçemizin değeri her geçen gün artıyor. 180 konut bittiğinde bir nebze de olsa açık kapanacak. Şuanda sadece ince işçiliği ve çevre düzenlemesi kaldı" diye konuştu.

"Depreme dayanıklı konutlar"

İnşaat çalışmalarının yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını aktaran Tandoğan, "2-3 blokta hafif işler kaldı, kısa bir süre içerisinde tam anlamıyla bitmiş olacak. Burası 204 milyon TL'lik bir ihaleydi o zaman yapıldı ve şu anda projeye zamanında başlamanın ne kadar fayda sağladığını görüyoruz. Onun için inşallah hak sahipleri de burada gönül rahatlığı ile oturabilecekler. TOKİ zaten konutlarının depreme dayanıklılık konusunda kendini gösterdi, sürekli de kontroller gerçekleştiriliyor. Konutlar ve zemini de çok sağlam. İnşallah insanlar burada yıllarca gönül rahatlığı ile oturacaklar" ifadelerine yer verdi. - ORDU