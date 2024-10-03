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Perşembe hangi diziler var? 3 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? 3 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler
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Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 3 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 3 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Karadut (20.00)

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Siyah Kalp (20.00)

NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM PERŞEMBE

13:15 Gönül Dağı

16:50 Lingo Türkiye

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

18:45 Maç Önü

19:45 Rigas FS-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

22:00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

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