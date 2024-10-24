Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Bir Gece Masalı (20.00)

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Siyah Kalp (20.00)

NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM

13:15 Seksenler

14:15 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı

22:00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı