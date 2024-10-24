Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 24 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Bir Gece Masalı (20.00)
Kanal D: İnci Taneleri (20.00)
Show TV: Siyah Kalp (20.00)
NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM
13:15 Seksenler
14:15 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı
22:00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı