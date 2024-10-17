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Perşembe hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler
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Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 17 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Perşembe günleri hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)

ATV: Karadut (20.00)

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Siyah Kalp (20.00)

NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)

Star TV: dizi yok

STAR TV YAYIN AKIŞI 17 EKİM

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:15 Yol Arkadaşım 2

00:30 Tülin Şahin ile Moda

ATV TV YAYIN AKIŞI 17 EKİM

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Karadut

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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