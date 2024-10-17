Perşembe hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 17 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe günleri hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)
ATV: Karadut (20.00)
Kanal D: İnci Taneleri (20.00)
Show TV: Siyah Kalp (20.00)
NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)
Star TV: dizi yok
STAR TV YAYIN AKIŞI 17 EKİM
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:15 Yol Arkadaşım 2
00:30 Tülin Şahin ile Moda
ATV TV YAYIN AKIŞI 17 EKİM
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Karadut
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru