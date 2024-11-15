Perşembe hangi diziler var? 15 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler!
Perşembe günü TV'de yayınlanacak diziler merak konusu oldu. 14 Kasım 2024 Perşembe günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'deki dizi programları belli oldu. Dizi izlemeyi seven izleyiciler, bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını araştırıyor. İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe günü Tv'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 14 Kasım 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş KuşlarıSHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Kalpazan
03:00 Deha
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
02:30 Güllerin Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
15:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:10 Seksenler
14:15 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Fenerbahçe-Zenit | Hazırlık Karşılaşması
22:00 Kara Ağaç Destanı
00:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:40 Masumlar Apartmanı
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yabani
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet
23:30 Orta Sayfa
01:15 Yabani
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Sahipsizler
03:00 Erkenci Kuş