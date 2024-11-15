Perşembe hangi diziler var? 15 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler!

Perşembe günü Tv'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 14 Kasım 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Kalpazan

03:00 Deha

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Uzak Şehir

02:30 Güllerin Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

15:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:10 Seksenler

14:15 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Fenerbahçe-Zenit | Hazırlık Karşılaşması

22:00 Kara Ağaç Destanı

00:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 Masumlar Apartmanı

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Yabani

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet

23:30 Orta Sayfa

01:15 Yabani

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Sahipsizler

03:00 Erkenci Kuş