Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 10 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Teşkilat (20.00)

ATV: Bir Gece Masalı (20.00)

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Siyah Kalp (20.00)

NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)

Star TV: dizi yok

SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 EKİM

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Deha

NOW TV YAYIN AKIŞI 10 EKİM

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Yabani

02:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..