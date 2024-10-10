Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe günü dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 10 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 10 Ekim 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Teşkilat (20.00)
ATV: Bir Gece Masalı (20.00)
Kanal D: İnci Taneleri (20.00)
Show TV: Siyah Kalp (20.00)
NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)
Star TV: dizi yok
SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 EKİM
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Deha
NOW TV YAYIN AKIŞI 10 EKİM
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Yabani
02:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..