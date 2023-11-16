Perşembe günü planı yapmak isteyenler hava durumunu merak ediyor. Bu kapsamda Perşembe günü yağmur var mı? Sorusu birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta olan konular arasında yer alıyor. Peki, Perşembe günü yağmur var mı? Perşembe günü yağmur bekleniyor mu, yağacak mı?

Perşembe günü yağmur var mı? Sorusu, hava durumunu merak etmekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. Peki, Perşembe günü yağmur var mı? Perşembe günü yağmur bekleniyor mu, yağacak mı?

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.