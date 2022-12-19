Perşembe günü tırnak kesilir mi? Perşembe tırnak kesmek günah mı?

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PERŞEMBE GÜNÜ TIRNAK KESİLİR Mİ?

Diyanet'ten yapılan açıklamada "Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Beş şey fıtratın (yaratılışın) gereğidir: Sünnet olmak, avret bölgesindeki kılları temizlemek, koltuk altındaki kılları temizlemek, bıyığı kısaltmak, Tırnakları kesmek." (Buhari, İsti'zan, 51; Müslim, Taharet, 49) Bu sebeple tırnakların uzatılması uygun değildir. Asgari süre olarak haftada bir tırnakların kesilmesi uygun görülmüştür. Dinimizde tırnak kesmek için özel bir vakit belirlenmemiştir. Cuma namazına hazırlık bağlamında tırnakların cuma günü kesilmesi güzel görülmüşse de, bu bir zorunluluk değildir. Dolayısıyla kişi, tırnağı uzadığı zaman günü ve saatine bakmadan tırnaklarını kesebilir." denildi.

TIRNAK KESMEK ABDESTİ BOZAR MI?

Diyanet İşleri, tırnak kesme durumunun abdesti bozmadığını belirtmiştir. Bireyler abdestliyken abdesti bozulmadan tırnaklarını gün içerisinde kesebilir. Tırnak kesilme durumları, abdesti etkileyen bir durum değildir. Abdestliyken de tırnaklar uygun olarak kesilebilir.