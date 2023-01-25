Perşembe günü tek oruç tutulur mu? Regaip kandili orucu Perşembe mi Cuma günü mü tutulacak? 26-27 Ocak 2023 oruç var mı?

Perşembe günü tek gün oruç tutulabilir mi? Perşembe tek oruç tutulur mu? Regaip kandil orucu Perşembe mi, Cuma mı, Cumartesi mi tutulur? Ayrıntılar kısaca haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 26 Ocak Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gecedir.

2023 Regaip kandili gecesi : 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gece.

2023 Regaip kandili günü : 27 Ocak Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

RECEBİ ŞERİFİN İLK PERŞEMBE ORUCU NE ZAMAN?

Recep ayının ilk perşembe günü 26 Ocak Perşembe 2023 oruç tutmanın fazileti hakkında Hadis-i Şerif'e aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'den rivayet edildiğine göre:

"Receb'in ilk perşembesini oruçla geçireni cennete girdirmek Allah-u Te'âlâ üzerine bir hak olur." buyurmuştur.

(Kaynak : es-Safûri, Nüzhetü'l-mecâlis - Abdülkâdir el-Geylani, el-Ğunye)

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMAK SEVAP MI? REGAİP ORUCU NE ZAMAN 2023?

Kandil günlerini oruçlu geçirmek oldukça sevaptır. Fakat burada şöyle bir durum var. Alimler kandil gününü tek gün oruçlu geçirilmesini tavsiye etmemiştir, 2 gün şeklinde tavsiye edilmiştir. Örnek vermek gerekirse 27 Ocak Cuma günü Regaip kandilinin günüdür. Haliyle 26 Ocak ile birlikte 27 Ocak'ı da oruçlu geçirebilirsiniz. Yani ister Perşembe-Cuma günü ikili oruç tutun, isterseniz de Cuma-Cumartesi günü ikili oruç tutun. Regaip kandili orucunun sevabını almak için bu şekilde 2 gün olarak tutulması tavsiye edilmiştir.

Regaip Kandili oruç günleri:

26-27 Ocak 2023 : Perşembe ve Cuma günü iki gün birlikte oruç tutulabilir.

27-28 Ocak 2023 : Cuma ve Cumartesi günü iki gün birlikte oruç tutulabilir.

Buna ek olarak Perşembe-Cuma-Cumartesi haram ayı oruç günleridir. İsterseniz bu üç gün art arda oruç tutabilirsiniz. Şimdiden Allah kabul eylesin. Amin...

PERŞEMBE GÜNÜ TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Normalde Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutmak sünnet olduğu için bu günlerde oruç tutulabilir. Fakat yarın yani 26 Ocak Perşembe Recep ayının 1. perşembesi olduğu için bu gün için özel bir hadis var. Haliyle bu güne özel hadis olduğundan tek gün oruç tutulabiliyor. Fakat alimlerin çoğu sadece perşembe değil Perşembe-Cuma iki gün birlikte oruç tutulmasını tavsiye ediyor. Çünkü Regaip kandilinin günü 27 Ocak Cuma günüdür. Haliyle hem perşembe hem de cuma oruç tutanlar hem Recep ayının ilk perşembe orucunun sevabını almış olur hem de Regaip kandili orucunun sevabını almış olur. Allah kabul eylesin...