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Perşembe günü Survivor var mı? Perşembe günleri Survivor saat kaçta başlar, geç mi başlayacak?

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Perşembe günü Survivor var mı? Perşembe günleri Survivor saat kaçta başlar, geç mi başlayacak?

Survivor bazı günler dizi nedeniyle ekranlara gelmiyor. Bugün de aynı şekilde Survivor tam saatinde başlamayacak. Peki, Perşembe günü Survivor var mı? Perşembe günleri Survivor saat kaçta başlar, geç mi başlayacak? İşte detaylar...

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Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Perşembe günü Survivor var mı? Perşembe günleri Survivor saat kaçta başlar, geç mi başlayacak?

PERŞEMBE GÜNLERİ SURVİVOR VAR MI, YOK MU?

Perşembe günleri Survivor Tuzak dizisinden hemen sonra ekranlara gelecek. TV8 19 Ocak 2023 bugünkü yayın akışında Survivor saat 23:15 'de başlayacak.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor yeni bölüm günleri ve saatleri şöyle:

  • Pazartesi : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
  • Salı : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
  • Çarşamba : Yeni bölüm yok
  • Perşembe : Yeni bölüm var, saat 23:15'de
  • Cuma : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
  • Cumartesi : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
  • Pazar : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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