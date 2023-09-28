Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için 28 Eylül TV yayın akışı haberimizde. Bu akşam televizyonda neler olacağı araştırılmaktadır. Peki, Perşembe günü hangi diziler var? 28 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? İşte detaylar...

Perşembe günü hangi diziler var? 28 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var?

Bu akşam televizyonda hangi diziler var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe günü ekranlara gelecek dizi ve filmler merak konusu oldu. Arama motorlarında 28 Eylül TV yayın akışı sorgulatılıyor. Peki, Perşembe günü hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Aldatmak - ATV - 20.00

Dilek Taşı - Kanal D - 20.00

Hudutsuz Sevda - FOX TV - 20.00

Kendi Düşen Ağlamaz - TRT 1 - 20.00