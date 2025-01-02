Perşembe günü hangi diziler var? 2 Ocak Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 2 Ocak 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 2 Ocak 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: dizi yok
Kanal D: İnci Taneleri (20.00)
Show TV: dizi yok
NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 OCAK
13:15 Seksenler
14:50 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Regaip Kandili
22:00 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar