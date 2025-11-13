Perşembe günü hangi diziler var? 13 Kasım Perşembe TV yayın akışı bu akşamki diziler

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: Çarpıntı

NOW YAYIN AKIŞI 13 KASIM

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

00.00 Ben Leman

05.00 Kefaret

06.00 Karagül