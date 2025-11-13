Perşembe günü hangi diziler var? 13 Kasım Perşembe TV yayın akışı bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Veliaht, Halef, Çarpıntı bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Veliaht, Halef, Çarpıntı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 13 Kasım 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: Çarpıntı
NOW YAYIN AKIŞI 13 KASIM
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.00 Ben Leman
05.00 Kefaret
06.00 Karagül