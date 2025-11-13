Haberler

Perşembe günü hangi diziler var? 13 Kasım Perşembe TV yayın akışı bu akşamki diziler

Perşembe günü hangi diziler var? 13 Kasım Perşembe TV yayın akışı bu akşamki diziler
Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Veliaht, Halef, Çarpıntı bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Veliaht, Halef, Çarpıntı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 13 Kasım 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: Çarpıntı

NOW YAYIN AKIŞI 13 KASIM

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

00.00 Ben Leman

05.00 Kefaret

06.00 Karagül

