Perşembe günü hangi diziler var? 12 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 12 Aralık 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Holding (20.00)

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Siyah Kalp (20.00)

NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)

Star TV: Sen Ağlama İstanbul (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 ARALIK

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:45 Maç Önü

20:45 Malmö - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi

23:00 Bodo Glimt - Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi