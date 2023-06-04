Perşembe'de TOKİ Konut İnşaatları Devam Ediyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yapımına ekim ayında başlanan TOKİ konut inşaatlarında çalışmalar devam ediyor.

Ordu'nun Sakin Şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinin Düz Mahallesi'nde yapımına 2022 yılı ekim ayında başlanan 186 dairelik TOKİ konut inşaatlarında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, "Gece gündüz demeden çalışmalarımız aralıksız devam ediyor çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldık. Söz verdiğimiz gibi kısa süre içerisinde hak sahipleri ile buluşacak olan dairelerimiz Şehri Güzel Perşembemize çok yakıştı. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - ORDU