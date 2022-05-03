Perşembe cuma okul var mı? Geçen hafta içerisinde sıkça gündem konusu olan Ramazan Bayramı tatil süresi hakkında milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenler bayram haftası tatil kaç gün olacak sorusuna yanıt aramışlardı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısına çevrilmişti. Peki, Perşembe cuma okul var mı? Ramazan Bayramı okul tatili kaç gün? Okullar Perşembe günü tatil mi? merak ediliyor. İşte Okullar Perşembe Cuma tatil mi sorusunu yanıtı...

PERŞEMBE CUMA OKUL VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatili hakkında açıklama yapmamıştı. Bu nedenle Perşembe Cuma günü okullar normal eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Ramazan Bayramı günleri şu şekilde:

Ramazan Bayramı arefesi : 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Günü : 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Günü : 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Günü : 4 Mayıs Çarşamba

EN SON HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları vermişti;

"Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz.

Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyorum."

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