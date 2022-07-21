Osmanlı İmpratorluğu döneminde uygulanan Perşembe akşamları sela okunması, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu dönemde de uygulanmaya başladı. Buna göre Cuma namazını hatırlatmak amacıyla perşembe akşamları sela okunmasına karar verilir. Peki, Perşembe akşamı sela okunur mu? Perşembe akşamı neden sela okunur? İşte detaylar haberimizde...

PERŞEMBE AKŞAMLARI NEDEN SELA OKUNUR?

Osmanlı İmpratorluğu döneminde uygulanan Perşembe akşamları sela okunması, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu dönemde de uygulanmaya başladı. Buna göre Cuma namazını hatırlatmak amacıyla perşembe akşamları sela okunmasına karar verilir.

Sela ise, Müslüman dünyada yeri oldukça farklı olan seslenişlerdendir. Manevi atmosfer içerisinde değişik duygulara sevk olan vatandaşlar, bu güzel sesleniş sonrası Cuma namazı için kolları sıvarlar.